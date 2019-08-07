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نتنياهو يتعهد بعدم تشكيل حكومة وحدة

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 11:08

نتنياهو يتعهد بعدم تشكيل حكومة وحدة
(أ ب)
عرب ٤٨

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#بنيامين نتنياهو
#أفيغدور ليبرمان
#بيني غانتس
#حكومة وحدة

من عرب 48

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