الاحتلال يستهدف مواقع في قطاع غزة ثانية

قصف طائرات الاحتلال العسكرية مرة ثانية، خلال ساعات الليل الفائت، مواقع في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان طيران الاحتلال الحربي ق قصف مساء أمس، الأربعاء، موقعا بحريا تابعا لحركة حماس، وذلك بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون، انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وإن الجيش رد باستهداف مواقع أخرى في شمالي القطاع.

وأضاف أن صافرات الإنذار، يوم أمس، انطلقت فقط في منطقة مفتوحة لأن مستوطنات الغلاف لم تتعرض للخطر، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل قيادة الجبهة الداخلية في كيبوتس ناحال عوز" في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف".

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع، فجر اليوم الخميس، في قطاع غزة.

وجاء أن طيران الاحتلال استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، فيما سُمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.

كما ودوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.

وكانت قد أكدت مصادر فلسطينية، في وقت سابق، أن الاحتلال استهدف موقع البحرية "البيدر" التابع لحركة حماس، غرب مدينة غزة، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع. ‎