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استطلاع: الليكود قوة ثانية ومعسكر نتنياهو عاجز عن تحقيق غالبية

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 10:13

استطلاع: الليكود قوة ثانية ومعسكر نتنياهو عاجز عن تحقيق غالبية
(أ ب)
عرب ٤٨

بيّن استطلاع إسرائيلي للرأي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيكون عاجزا عن تشكيل ائتلاف حكومي، بالرغم من تجاوز حزب "عوتسما يهوديت" لنسبة الحسم، فإن معسكر نتنياهو لن يتجاوز 58 مقعدا، بدون "يسرائيل بيتينو".

وبحسب استطلاع "كان حداشوت"، الذي أجري يوم أمس الإثنين بواسطة معهد "قنطار"، فإن حزب "كاحول لافان" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، يليه "الليكود"، والقائمة المشتركة كقوة ثالثة.

وبحسب النتائج، فقد حصل "كاحول لافان" على 32 مقعدا، يليه "الليكود" 31 مقعدا، والقائمة المشتركة 10 مقاعد.

ويحصل كل من "إلى اليمين" و"يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، وكل من "شاس" و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، بينما يحصل "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد، و5 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و4 مقاعد لـ"عوتسما يهوديت".

بالنتيجة يحصل معسكر نتنياهو على 58 مقعدا، بينما يحصل معسكر بيني غانتس على 43 مقعدا.


#استطلاع
#بنيامين نتنياهو
#بيني غانتس

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