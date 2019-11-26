أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء اليوم، الثلاثاء، تصدر قائمة "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم، فيما بيّن أن خوض الليكود للانتخابات بقيادة عضو الكنيست غدعون ساعر، سيهوي بتمثيل الليكود.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري عبر الهاتف بواسطة معهد "ميدغام" لصالح القناة 12، وشمل عينة مكونة من 510 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، فإنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن تمثيل كتلة أحزاب اليمين والحريديين في الكنيست سيزداد بمقعد واحد، من 55 مقعدا في الكنيست اليوم إلى 56 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات الآن، ستحصل قائمة "كاحول لافان" على 34 مقعدا بينما يحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، على 33 مقعدا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي (13 مقعدا).

ووفقًا للنتائج، ترتفع قوة الأحزاب الحريدية، بحيث تحصل "شاس" على 8 مقاعد، ومثلها لكتلة "يهدوت هتوراه"، كما يرتفع تمثيل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد إضافي، ويحصل على 9 مقاعد.

ويحصل "اليمين الجديد" برئاسة أيلييت شاكيد، على 6 مقاعد، وكتلة "العمل – غيشر" على 5 مقاعد، و"المعسكر الصهيوني" على 4 مقاعد، ووفقًا للاستطلاع، يفشل "البيت اليهودي" في عبور نسبة الحسم، ويحصل على 2.9%، كما يفشل حزب "عوتسما يهوديت" في اجتياز نسبة الحسم ويحصل على 2.2% من أصوات الناخبين.

ماذا لو فاز ساعر برئاسة الليكود

وبعد إعلان الوزير السابق، ساعر، أنه سيتنافس مقابل نتنياهو، المتهم بالرشوة والخداع وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، على رئاسة الليكود، فحص الاستطلاع إمكانية خوض الليكود الانتخابات بقيادة ساعر، فحصل الحزب على 26 مقعدًا، مقابل 35 لـ"كاحول لافان".

وفي هذه الحالة، يرتفع تمثيل الأحزاب الحريدية، بحيث يحصل "شاس" على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 8؛ بينما يحافظ ليبرمان على مقاعده الـ9، ويرتفع تمثيل "العمل – غيشر" إلى 6 مقاعد.

وفي سيناريو مماثل، ينخفض تمثيل كتلة اليمين إلى 53 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 45 مقعدا، بينما تحافظ القائمة المشتركة على قوتها، وتحصل على 13 مقعدا، مقابل 9 لليبرمان.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على دعم 40% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 39% لغانتس، فيما قال 14% من المستطلعين إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة، وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وبالمقارنة مع ساعر، اعتبر 40% أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، وحصل ساعر على دعم 24% من المستطلعة آراؤهم.

وقال 54% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن نتنياهو سيفشل بتشكيل الحكومة بعد إجراء انتخابات جديدة، فيما شكك 26% بهذا الادعاء، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.