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نتنياهو يزور أوغندا الإثنين: توقعات بنقل سفارتها للقدس

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 14:31

نتنياهو يزور أوغندا الإثنين: توقعات بنقل سفارتها للقدس
نتنياهو والرئيس الأوغندي في مطار عينتيبي، عام 2016 (أ.ب.)
عرب ٤٨

يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غدا الإثنين، إلى أوغندا في زيارة رسمية، بحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم، الأحد. ويتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة مع رئيس أوغندا وعدد من قادة دول أفريقية.

وهذه زيارة نتنياهو الثانية إلى أوغندا، وسبقتها زيارة في العام 2016، في الذكرى السنوية الأربعين لمقتل شقيقه، يوني نتنياهو، الذي قائد عملية عينتيبة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأسبوع الماضي، عن مصادر مقربة من رئيس أوغندا، يوري موسفني، قولها إن الأخير سيلعن خلال زيارة نتنياهو عن نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأضاف مقربون من الطائفة الانجيلية في أوغندا أن نقل السفارة الأوغندية إلى القدس يأتي بعد ثلاث سنوات من المحادثات بين إسرائيل وأوغندا.

وقال القس درايك كنابو، من الكنيسة الإنجيلية في كمبالا، لـ"جيروزاليم بوست" إنه "تلقيت بلاغات من مصادر تقول إن أوغندا ستنقل السفارة"، مضيفا أنه لم يتمكن من التأكد من ذلك من مسؤولين رفيعي المستوى، إلا أنه رحب بخطوة كهذه "بسبب علاقاتنا الجيدة في الماضي مع دولة إسرائيل".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القدس
#إسرائيل
#أوغندا
#سفارة
#نتنياهو
#يوري موسفني

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