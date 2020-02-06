استطلاع: ركود في الانتخابات القادمة وغالبية رافضة لضم الأغوار

بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء اليوم، الخميس، تفوق قائمة "كاحول لافان" على الليكود بمقعدين، بينما أيّد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم تشكيل حكومة وحدة ( بين كاحول لافان والليكود)، أما فيما يخص ضم الأغوار رفض 46% من المشاركين فرض السيطرة الإسرائيلية عليها.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، تحصل "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم على 34 مقعدًا، في حين يقتصر تمثيل الليكود على 32 مقعدًا، بينما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، وتحصل على 13 مقعدا.

في المقابل، يحصل تحالف "العمل – غيشر"، مع "ميرتس" برئاسة عمير بيرتس، على 9 مقاعد، علما بأن خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين (بحسب استطلاعات سابقة ووفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة) قد يرفع من تمثيلها إلى 11 عضوا في الكنيست.

ويحصل كل من حزب "شاس" الحريدي وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقائمة الصهيونية الدينية ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت") و كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 8 مقاعد لكل منهم.

وحول تشكيل حكومة وحدة بين كاحول لافان والليكود، دعم 52% من المشاركين في الاستطلاع تشكيلها، فيما عبر 26% من المستطلعة آراؤهم رفضها، وامتنع 22% عن الإجابة بقولهم لا يعرفون.

ومن الجدير بالذكر أن النسب تقاربت بين من يعرفون أنفسهم يساريين ويمينيّين، فبلغت نسبة اليساريين المؤيدين لحكومة وحدة (كاحول لافان- ليكود) 54% بينما بلغت لدى اليمينيين 51%.

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 43 مقعدًا، وستبقى القائمة المشتركة ممثلة بـ13 مقعدا، وليبرمان بـ8 مقاعد.

وحول سؤال "هل إسرائيل بحاجة لضم الأغوار والسيطرة عليها؟"، أجاب 46% من المستطلعة آراؤهم أن فكرة الضم لا حاجة لها ويرفضونها، أما 32% فأعلنوا تأييدهم لها، بينما أجاب 22%أنهم لا يعرفون.