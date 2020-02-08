بزعم سقوط قذيفة: مدفعية الاحتلال تقصف مواقع في غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عدة مواقع لفصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك بزعم سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع، وسقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنات "غلاف غزة".

واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطتين لـ"الضبط الميداني" شمالي بيت حانون والقطاع.

ووفقا لشهود عيان في غزة، فإن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطتين لقوة "الضبط الميداني"، إحداهما شمالي غرب بيت لاهيا، والأخرى شمالي بيت حانون، حيث لم يتسبب القصف بإصابات بشرية، وتسبب فقط بأضرار في النقطتين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إنه "قصفت دبابات الجيش موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا المساء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مساء اليوم، عن رصد قذيفة صاروخية أطلقت على ما يبدو من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنات "غلاف غزة"، وتحديدا قرب "شاعر هنيغيف"، دون أن يبلغ عن أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إنه تم مساء اليوم السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة"، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في المناطق المفتوحة.

وخلال نهاية الأسبوع، دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية واقعة في محيط قطاع غزة المحاصر، بعد إنذار كاذب.

ويأتي ذلك وسط توتر كسر حالة الهدوء النسبية الذي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، وذلك منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي، عن الخطة لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وشهد الأسبوع الأخير إطلاق 15 قذيفة صاروخية من القطاع تجاه إسرائيل، فيما أغار الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي على مواقع في غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي قبل أيام أهداف في قطاع غزة تابعة لحركة "حماس"، وقال الجيش في بيان: "أغارت مقاتلات حربية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة؛ ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

يأتي ذلك، فيما جدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تهديده بشن "عملية عسكرية موسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحيطة.

ونشر الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي منظومة ليزر جديدة في المناطق الحدودية مع قطاع غزة للتصدي للبالونات المتفجرة التي يطلقها ناشطون من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.