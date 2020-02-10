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إيرانيون دخلوا الإكوادور بجوزات سفر إسرائيلية مزورة

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 13:59

إيرانيون دخلوا الإكوادور بجوزات سفر إسرائيلية مزورة
(بلطف عن الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت)
عرب ٤٨

تحقق الشرطة في الإكوادور مع رجل وامرأة من أصول إيرانية تم اعتقالهما في العاصمة كيتو، حيث أتضح أنهما دخلا البلاد بجوازات سفر إسرائيلية مزورة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه تم الكشف عن القضية عندما كان رجل وامرأة بجوازات إسرائيلية في كانون الثاني/ يناير، في مطار كيتو الدولي بالطريق لمغادرة الإكوادور والسفر إلى مدريد.

وأتضح بعد الفحص أنهما ليسا إسرائيليين، كما هو مكتوب على جوازات سفرهما، بل من إيران، وخلال التفتيش عثر بحوزتهما على جوازات سفرهم الإيرانية.

وعقب ذلك، قامت السلطات في الإكوادور بالتحقيق معهما، حيث ما زالا رهن الاعتقال، دون أن يتم الكشف عن سبب احتفاظهم بالجوازات الإسرائيلية المزورة، ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان يتبعان لأجهزة المخابرات الإيرانية.

وكشف التحقيق أنهم دخلوا الإكوادور أيضا بالجوازات الإسرائيلية المزورة، وقد تنسى ذلك، كون العبور إلى الإكوادور لا يتطلب تأشيرة دخول.

وبلغت السلطات في الإكوادور السفارة الإسرائيلية في العاصمة كيتو حيال ما حصل، التي بدروها نقلت تفاصيل المعلومات إلى هيئة السكان والهجرة في البلاد.

وأتضمخ من الفحوصات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية، أن الإيرانيين استخدموا في جواز السفر تفاصيل طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 11 عاما من مركز البلاد، علما أن الطفلة ما زالت تحتفظ بجواز سفرها الأصلي، بينما الجواز الثاني يعود لرجل بلغ مؤخرا أن جوازه قد سرق.

وترجح التقديرات الإسرائيلية أن المعلومات وتفاصيل جواز الطفلة الإسرائيلية قد تم نسخها عندما تم تقديمها لالتقاط صورة في مكتب استقبال بفندق بالخارج أو إلى إحدى وكالات السفر، وتم استدعاء الطفلة والرجل على الفور لإصدار جوازات سفر جديدة.

وعقب ذلك، طلبت هيئة السكان والهجرة من المواطنين في البلاد، توخي الحذر والحفاظ على جوازات السفر خلال مكوثهم خارج البلاد، وذلك خشية من أن تنقل تفاصيل جوازات السفر الخاصة بهم إلى جهات تصفها إسرائيل بـ"المعادية".

وذكر مدير مراقبة المعابر في البلاد أنه تصله دائما بلاغات حيال جوازات سفر إسرائيلية ليتسنى التأكد منها وفحصها، وذلك لوجود شبهات بتزوير هذه الجوازات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الإكوادور
#إيران
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#جوازات سفر
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