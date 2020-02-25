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عشية انتخابات الكنيست: 5.9 مليون ناخب بينهم 17% عرب

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 16:23

عشية انتخابات الكنيست: 5.9 مليون ناخب بينهم 17% عرب
لافتات انتخابية في مدينة بني براك، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بأن عدد الناخبين في انتخابات الكنيست، التي ستجري يوم الإثنين المقبل، بلغ 5.9 مليون ناخب، وأن هذا المعطى يتطرق إلى الذين في سن 18 عاما فما فوق ويسكنون بشكل دائم في إسرائيل.

وارتفع عدد الناخبين منذ انتخابات الكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بحوالي 62 ألف ناخب يسكنون في البلاد.

وتبلغ نسبة الناخبين اليهود 78% و"آخرين" (أي مسيحيين غير عرب ومسجلين كأنه لا دين له) 5%، بينما نسبة الناخبين العرب 17. وقرابة 13% من أصحاب حق الاقتراع في سن 18 – 24 عاما، 29% في سن 25 – 39 عاما، 32% في سن 40 – 59 عاما، 26% في سن 60 عاما فما فوق.

ولا تشمل هذه المعطيات المواطنين أصحاب حق الاقتراع الذين يتواجدون خارج البلاد منذ فترة طويلة.

ويشار إلى أن عدد الناخبين وفقا للجنة الانتخابات المركزية هو حوالي 6.5 مليون، أي أكثر بحوالي 560 ألف ناخب عن معطيات دائرة الإحصاء المركزية، وذلك لأن سجل الناخبين يشمل مواطنين يتواجدون خارج البلاد منذ فترة طويلة، وقسم منهم توفوا ولم يتم إبلاغ السجل السكاني بذلك.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#انتخابات الكنيست
#إحصائيات
#ناخبون عرب

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