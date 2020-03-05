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كورونا: تعليق مناورة إسرائيلية أميركية وكوخافي يؤجل زيارته لواشنطن

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 10:00

كورونا: تعليق مناورة إسرائيلية أميركية وكوخافي يؤجل زيارته لواشنطن
بدء المناور الإسرائيلية الأميركية أمس الأربعاء (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تعليق المناورة المشتركة للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي، الهادفة لتعزيز التعاون في الدفاعات الجوية المشتركة والتصدي للتهديدات الصاروخية، كما ألغى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، زيارته إلى واشنطن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار للجهات العسكرية بتنسيق وتوجيهات من وزارة الصحة الإسرائيلية التي أصدرت العديد من التعليمات بشأن الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومنها منع الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ومنع السفر للمشاركة بمؤتمرات دولية، وكذلك التوصية بعدم السفر إلى خارج البلاد إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إنه تقرر تعليق تمرين "جونيفر كوبرا" المشترك للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، الذي بدأ، أمس الأربعاء، وكان من المقرر انتهائه في 13 آذار/مارس الجاري.

وكان من المقرر أن يشارك في التمرين أكثر من 2500 جندي من القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، من بينهم أكثر من 600 جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة، سيتدرب في البلاد إلى جانب نحو ألف جندي من منظومة الدفاعات الجوي الإسرائيلية، ووحدات لوجيستية وطبية، ووحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم تعليق المناورة المشتركة بناءا على توجيهات وزارة الصحة ونظرا لتقييم الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا وبتنسيق مع القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، إذ تقرر ذلك خلال حديث مشترك بين رئيس الأركان كوخافي، وقائد القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، على تتواصل التدريبات المشتركة في المستقبل.

وفي سياق ذات صلة، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بتنسيق مع وزارة الصحة وبناءا على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع، تقرر تأجيل زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة، والتي كان مخطط لها للأسبوع المقبل إلى موعد أخر.

يذكر أن التمرين المشترك "جونيفر كوبرا 2020"، يهدف لتعزيز التعاون في الدفاعات الجوية المشتركة والتصدي للتهديدات الصاروخية.

ويحاكي التمرين سيناريو وصول قوات أميركية إلى إسرائيل، والعمل إلى جانب منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مهمة الحماية من صواريخ وقذائف صاروخية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#الجيش الأميركي

كورونا: تعليق مناورة إسرائيلية أميركية وكوخافي يؤجل زيارته لواشنطن

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