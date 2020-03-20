كورونا: تقليص حركة القطارات بالبلاد بـ50%

أبلغ مدير عام "قطار إسرائيل"، ميخائيل مايكسنر، العاملين بأنه ابتداءا من يوم الإثنين المقبل سيتم تقليص حركة القطارات بـ50%، وذلك بموجب أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم الجمعة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لـ"قطار إسرائيل" إنه "بموجب تعليمات رئيس الحكومة ووزارة الصحة بشأن تقليص استخدام المواصلات العامة، وبسبب العدد القليل من المسافرين الذي تسجل في الأسبوع الأخير، وأظهر انخفاضا بنسبة 80%، أوعزت وزارة المواصلات لقطار إسرائيل بتشغيل خدمة القطارات بشكل مقلص، بدءا من يوم الإثنين، 23 آذار/مارس، وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن "هذا يعني أن وتيرة القطارات ستُقلص إلى النصف، وسينطلق قطار واحد كل ساعة، في أي اتجاه، بغالبية الخطوط. وستبقى معظم المحطات مفتوحة، باستثناء محطات القدس المالحة، ديمونا، ريشون لتسيون، التي أغلقت الأسبوع الماضي بسبب نقص في مفتشي القطار المتواجدين في حجر صحي".

وتابع البيان أنه "بموجب تعليمات وزارتي المواصلات والصحة، تم تقصير ساعات عمل القطارات، ولن تعمل أبدا في يومي الجمعة ومساء السبت. وستعمل في باقي الأيام بين الساعات 06:00 – 21:00. وننصح المسافرين بمتابعة موقع قطار إسرائيل الإلكتروني، والتطبيق الذي سيتم تعديله بالتغييرات الجديدة في الأيام القريبة، وكذلك في صفحة الفيسبوك ومركز خدمة الزبائن *5770 ومركز الخدمة في وزارة المواصلات *8787".

ودعى البيان المسافرين في القطار إلى "تقليص استخدام القطار لسفريات ضرورية، بموجب تعليمات وزارة الصحة، ويطلب من المسافرين المطالبين بحجر صحي الامتناع عن استخدام المواصلات العامة خلال فترة الحجر".