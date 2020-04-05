المعارف تطالب المدارس والروضات بإعادة رسوم للأهالي

طالبت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية المدارس ورياض الأطفال بإعادة معظم الرسوم التي دفعها ذوو الطلاب والتي تم تسديدها منذ بداية العام، وذل في أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا، وعلى خلفية التوقعات بعدم العودة إلى الدوام المدرسي بعد عطلة الربيع.

وسدد ذوي الطلاب دفعات مقابل احتفالات الصفوف والرحلات السنوية وشراء حواسيب نقالة وما إلى ذلك.

لكن الوزارة صادقت على الاستمرار في جباية مال من أهالي الطلاب لصالح حصص الإثراء، التي تجري في معظم المدارس، وذلك في حال الاستمرار بتمريرها عبر الإنترنت، وإعادة الرسوم مقابل حصص الإثراء في حال لم تجر عبر الإنترنت.

وتصل دفعات الأهالي مقابل حصص الإثراء إلى ما بين 500 شيكل في الصفوف الدنيا في المدارس الابتدائية، وحتى 1200 شيكل في المدارس الثانوية. ووفقا لتعليمات الوزارة، فإنه يجب إعادة الدفعات التي لم يتم تقديم الخدمة مقابلها، مثل الرحلات المدرسية.

ووفقا لتعليمات الوزارة، فإن المدرسة التي اشترت حواسيب نقالة بأموال الأهالي، فإنه لا يتم إلغاء هذه الجباية، لكن في حال لم تتمكن المدرسة بعد من شراء حواسيب كهذه، فيتعين عليها إعادة الأموال للأهالي. وفي المدارس التي تقدم الطعام للطلاب، فإن جباية الرسوم من الأهالي يكون حتى منتصف آذار/مارس الماضي.

ويقضي قرار الوزارة، بأنه بعد العودة إلى الدراسة، يتعين على أي مدرسة وروضة أطفال دراسة الحاجة باستئناف جبي الرسوم.