مليار شيكل إضافي لدعم المستقلين وأصحاب المصالح

بعد انتقادات واسعة لقرارات الحكومة الإسرائيلية، بخصوص الدعم المادي الشحيح للمستقلين، والذي اعتبره جمهور القطاع الخاص دعمًا غير كاف.

قررت الحكومة في ختام اجتماع، عقد بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، تقديم دعم مالي آخر للمستقلين، ورصد مبلغ مليار شيكل آخر، ليصل حجم المساندة المادية إلى 4 مليار شيكل.

وخصصت الحكومة لشهر نيسان/ أبريل الحالي، دفعة غير ثابتة قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 10,500 شيكل، أو 70% من معدل دخل المستقل. ويتيح القرار الجديد إمكانية تقديم طلبات دعم لـ600 ألف مستقل.

وفيما يلي القرارات الحكومية وفق المعايير الجديدة لمستحقي الدعم المالي للمستقلين وأصحاب المصالح:

1- احتواء الأجيرين أصحاب السيطرة (مشغلو أنفسهم).

2- رفع قيمة الهبة لـ70% من معدل الدخل الشهري للمستقل.

3- إيصال قيمة الهبة لـ10,500 شيكل كحد أقصى.

4- شمل أصحاب الدخل السنوي إلى حد مليون شيكل.

5- لا يُنظر إلى معدّل دخل أفراد الأسرة في حسابات الدعم المادي المُقدّم للأفراد.

6- يمكن للمستقل أن يختار بين عاميّ 2018 و2019، كمعيار لتحديد قيمة مدخوله السنوي.

7- إثبات انخفاض فعاليّة المصلحة أو الدخل بقيمة 25% بين الأشهر آذار/ مارس وحزيران/ يونيو.

ومن جهتها قالت نقابة المستقلين، إنها "خطوة فيها تقدم جدي في تغيير علاقة الدولة مع أصحاب الأعمال المستقلة وأصحاب المصالح الخاصة، ومع مطلع الشهر القادم سيلاحظ المستقلون الذين تكبدوا خسائر جرّاء الأزمة، أنهم سيحظون بدعمٍ حقيقي لما يعادل مستحقات البطالة للأجيرين".