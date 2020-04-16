إسرائيل علمت عن كورونا في منتصف نوفمبر... ولم تتحرك

حذّرت الإدارة الأميركية إسرائيل في منتصف تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي، من "مرض غير معروف" ينتشر في ووهان الصينيّة، بحسب ما كشف المراسل العسكري للقناة 12، نير دفوري، مساء الخميس.

ووفقًا للقناة، فإنّ المخابرات الأميركيّة أحاطت حلفاءها في الناتو وإسرائيل بتطورات الفيروس، في المنتصف الثاني من تشرين ثاني، وعلى إثر ذلك، ناقش الجيش الإسرائيلي ما الذي يمكن فعله مع "المرض الغامض"، الذي لم يكن قد عُرّف على أنه وباء في حينها، إن وصل إلى المنطقة العربية.

وذكرت القناة أن القيادة السياسيّة الإسرائيليّة ووزارة الصحّة حصلت على المعلومات أيضًا، ولم "تتحرّك أبدًا".

وتتوافق هذه الأنباء مع ما كشفته شبكة ABC الأميركية، الأسبوع الماضي، عن تحذير الاستخبارات الأميركية، منذ تشرين الثاني الماضي، من وباء آخذ بالانتشار في مدينة ووهان في الصين، ويشكل خطرا على سكان المدينة وغيّر مجرى الحياة فيها، لكنّ مسؤولين في الإدارة الأميركية وبينهم الرئيس، دونالد ترامب، تجاهلوا هذا التحذير.

ونقلت ABC عن أربعة مصادر اطّلعت على تقرير سري، أعده المركز الوطني للاستخبارات الصحية، قولهم إن التقرير تحدث عن تخوفات من انتشار فيروس، بات يعرف لاحقا أنه فيروس كورونا. وأضافوا أن التقرير يستند إلى عمليات تنصت واعتراض معلومات في شبكة الإنترنت، إضافة إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية. وكان التخوف حينها من أن الفيروس سيهدد القوات الأميركية في آسيا، في حال خرج عن السيطرة.

وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الإدارة الأميركية أن تستعد في مرحلة مبكرة لمواجهة الوباء مسبقا. وقال أحد المصادر إن "الخبراء توصلوا لاستنتاج أن هذا قد يكون حدثا كارثيا". وبعد ذلك جرى اطلاع وكالة الاستخبارات الدفاعية، الأركان العامة لوزارة الدفاع (البنتاغون) والبيت الأبيض على نتائج التقرير عدة مرات، وخلال كانون الأول/ديسمبر أيضا. وبعد ذلك، تم طرح الموضوع بشكل مفصل خلال الإحاطة الاستخبارية اليومية لترامب، في بداية كانون الثاني/يناير.

وكان التقرير متاحا لجهات عديدة، يُسمح لها بالاطلاع على تحذيرات أجهزة الاستخبارات، وبعدها بدأت تصل معلومات أخرى عبر قنوات سرية في الإدارة الأميركية، تحدثت عن أن القيادة الصينية على علم بعدم السيطرة على الوباء، لكنها منعت نقل معلومات هامة إلى حكومات أجنبية وخدمات صحة الجمهور.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، لشبكة ABC ردا على سؤاله حول تحذيرات الاستخبارات في تشرين الثاني/نوفمبر، إنه "لا أذكر". ولدى سؤاله مرة أخرى إذا كان يعلم بإحاطة حول الموضوع تم تقديمها لمجلس الأمن القومي، في كانون الأول/ديسمبر، قال "نعم، لست على علم بذلك".

ولم تتخّذ إسرائيل قرارات على أرض الواقع لمكافحة كورونا إلا بعد الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من آذار/ مارس الماضي، إلا أن الخطوات الكبرى اتخذت في 19 آذار، عبر تعطيل الجامعات والمدارس وتقليص عدد العمال.

وكشفت الأزمة، وفق تقارير، عدم جاهزية الاقتصاد ووزارة الصحة في إسرائيل للتعامل مع الجائحة.

وفي 22 من آذار الماضي، قرّرت الحكومة الإسرائيليّة تعطيل العمل بالمواصلات العامة وفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال والمصالح التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات.