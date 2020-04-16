تراجع بالغ بطلب خدمات صحية مصيرية بسبب كورونا

أظهر تقرير قدم إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ويتمحور حول منظومة الجهاز الصحي في البلاد وانماط استهلاك الخدمات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تراجع حاد في استهلاك خدمات الصحة الحرجة، إلى جانب تأخيرات في تشخيص العدوى التي تهدد الحياة، وانخفاض أكثر من النصف في الاختبارات والفحوصات المخبرية، وتراجع بحوالي 60% بالتوجه إلى العيادات الخارجية، وتراجع بحوالي 30% بالتوجه إلى غرف الطوارئ في المستشفيات.

ووفقا للتقرير الذي اعتمد على بيانات التي تم جمعها من صناديق المرضى إلى وجود انخفاض متوسط بحوالي 30% في التوجه إلى أطباء العائلة والأطفال والنساء، وبعد ترجيح العلاج الافتراضي، وصل الانخفاض إلى حوالي 20%.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 40% في الطب الاستشاري التخصصي، وانخفاض أكثر من 50% في الاختبارات الفحوصات المخبرية.

ويشير التقرير الذي أعد خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن انخفاض كبير بنحو 30% سجل في تلقي العلاج من الأزمات القلبية، وأيضا انخفاض بنسبة 40% في السكتة الدماغية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم الإبلاغ عن تأخيرات في تشخيص الأمراض، مثل التهاب الزائدة الدودية والعدوى الأخرى التي تهدد الحياة، وتأخير واضح في الإصابة بالأمراض الخبيثة.

وحذر فريق واسع من الخبراء من أن عبء الإصابة الواسعة بالأمراض يتطلب نقل المرضى إلى الرعاية المجتمعية أو المنزلية بطريقة متدرجة ولكن سريعة، بالإضافة إلى إنشاء فصل بين مسارات الخدمة لمرضى كورونا الذين تم تشخيصهم والتحقق منهم والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومشاكل أخرى.

ويوصي التقرير ضرورة التوجه والاتصال المباشر والدائم بالمرضى، من أجل إعادتهم إلى مسار علاجي أساسي مع وضع إجراءات لحماية الموظفين والمرضى.

كما يوصي الطاقم الذي أعد التقرير بتخصيص حصة محدثة من العمليات الجراحية المحددة مسبقا، وضمان توفير الخدمات الطبية الوقائية مثل اللقاحات وعيادات الأمومة والطفولة، وتوسيع رعاية المرضى النزلاء بالمستشفيات، وتوسيع الخدمات العلاجية في المستشفيات أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الخبراء بوضع "خطة وطنية" عاجلة لعلاج شريحة السكان في ضائقة وفي خطر ممن يتواجدون تحت الإغلاق لفترات طويلة، وكذلك الاتصال والتواصل ومراقبة السكان مثل كبار السن وممن يعانون إعاقة، وذلك لمنع التدهور وعلاج الأمراض المزمنة. كما تقضي توصيات الطاقم، توفير الغذاء والدواء لمنازل كبار السن.

وتنص الوثيقة المقدمة إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على ضرورة إنشاء فريق عمل وطني على الفور لتمكين تفعيل وتشغيل جميع الأقسام والهيئات المختلفة من أجل تقديم رعاية مكثفة وخدمات حيوية ووقائية للمرضى.