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الشاباك يعتقل 3 فلسطينيين بادعاء محاولة تفجير استاد في القدس

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 14:11

الشاباك يعتقل 3 فلسطينيين بادعاء محاولة تفجير استاد في القدس
المعتقلون الثلاثة (تصوير: الشاباك)
عرب ٤٨

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ثلاثة شبان فلسطينيين، بادعاء أنهم خططوا لتنفيذ عملية تفجيرية في استاد "تيدي" في القدس. ويشتبه الشاباك، حسب بيان كشف فيه عن الاعتقال، بأن الشبان الثلاثة كانوا ضالعين في محاولات أخرى لتنفيذ عمليات تفجير ضد قوات الاحتلال في السنوات الأخيرة.

وحسب بيان الشاباك، فإن المعتقلين تعرفوا على بعض خلال دراستهم في جامعة بير زيت، وهم أحمد سجدية (27 عاما) من مخيم قلنديا، وكانت يده قد بُترت خلال محاولته صنع عبوة ناسفة قبل عدة سنوات؛ محمد حماد (26 عاما) من بلدة كفر عقب؛ وعمر عيد (24 عاما) من قرية دير جرير، ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية.

وبحسب بيان الشاباك، فإن الثلاثة كانوا أعضاء في خلية طلابية في الجامعة تابعة لحركة حماس، وأنهم حاولوا صنع عبوة ناسفة بواسطة تعليمات في الإنترنت، واشتروا موادا كيميائية ومسامير ومعادن.

وأضاف بيان الشابام، أن عيد قال خلال التحقيق إنه في 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تواجد في استاد "تيدي" وحضر مباراة بين فريقي بيتار القدس وهبوعيل الخضيرة، وأنه عندما شاهد الترتيبات الأمنية هناك توصل إلى استنتاج بأن تنفيذ عملية تفجيرية في الاستاد ليس ممكنا.

وتابع بيان الشاباك أن الثلاثة تلقوا تمويلا لنشاطهم من شخص يدعى عبد الرحمن حمدان، وهو من سكان رام الله وناشط في الخلية الطلابية في بير زيت، وكان حلقة الوصل بين الثلاثة وحماس.


#القدس
#استاد تيدي
#عبوة ناسفة
#الشاباك
#جامعة بير زيت

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