صالونات الحلاقة والمقاهي تعود للعمل حتى الأسبوع المقبل

تتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة.

ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا من غدٍ، الجمعة أو الأحد المقبل، وفقًا لموقع "واينت".

ووفقًا للموقع، فإن الغالبية العظمى من المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج المجمّعات)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ستعاود فتح أبوابها، على ما يبدو، لكن لن يسمح بأن يتجمّع فيها الزبائن، إنما للبيع وفق صيغة "سفري" (تيك أواي)، بالإضافة إلى فتح محلات بيع الورود والمشاتل والمجوهرات ومحلات الصرافة.

ومن المقرّر كذلك أن تعاود صالونات الحلاقة استقبال زبائنها وفق قواعد ستُحدّد لاحقًا، مع الإعلان عن القرارات الجديدة.

في السياق، قال وزارة التعليم إنها "جاهزة للعودة إلى التعليم فور انتهاء عطلة ’الاستقلال’ لرياض الأطفال والتلاميذ حتى الصف الثالث".

ومن غير الواضح إن كانت المجمعات التجارية المفتوحة ستعاود فتح أبوابها أم لا.

والأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

وقررت الحكومة فرض إغلاق خلال يومي ذكرى الجنود القتلى و"الاستقلال"، الأسبوع المقبل، من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الثامنة من يوم الأربعاء المقبل. وتحظر قرارات الحكومة خلالهما الخروج من البلدات وتتوقف المواصلات العامة. وتقضي القرارات بعدم تقييد مساحة الحركة والتنقل داخل البلدات.

كذلك تقرر أن تغلق الشرطة الشوارع المؤدية إلى المقابر العسكرية، لكن الشرطة لن تمنع ذوي الجنود القتلى من الدخول إلى المقابر من خلال "فرض ليّن للقانون".

في غضون ذلك، اعتبر نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، أن "الموجة الحالية (لانتشار كورونا) استنفدت نفسها على ما يبدو"، لكنه أضاف أنه "لم ننته من هذه الموجة، فهي لا تزال معنا على نار هادئة وينبغي أن نتذكر أنه توجد بؤر انتشار فعلا. فإذا أصيب بالعدوى 200 شخص يوميا، فهذا أكثر من الانتشار في بداية الأزمة وقد يشكل إمكانية لانتشار كبير جدا. وسيكون احتواء الوضع معقدا جدا قياسا بالبداية، عندما عاد الأفراد من خارج البلاد بالأساس وكان بالإمكان وضعهم في حجر صحي".

رغم ذلك، قال غروتو إنه "ليس صائبا النظر إلى الزيادة في يوم واحد". مثلما دلت المعطيات اليوم. وحول عودة الدوام المدرسي، قال إن الوزارة تتابع ما يحدث في الدنمارك، حيث تقرر إعادة النشاط المدرسي تدريجيا. لكن رئيسة دائرة الصحة العامة في الوزارة، البروفيسور سيغال ساديتسكي، قالت للإذاعة العامة "كان" إنها لا تستبعد انتشارا آخر للفيروس في فصل الشتاء المقبل.