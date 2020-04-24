رسميا: العمل إلى الحكومة الإسرائيلية بوزارتين

وقّع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، على الاتفاق الحكومي مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، اليوم، الجمعة، رسميًا، مقابل حصول العمل على وزارتين.

ووفقًا للاتفاق، سيحصل بيرتس على منصب وزير الاقتصاد والصناعة، بينما سيحصل عضو الكنيست، إيتسيك شمولي، على منصب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعيّة.

وهذه أول مشاركة لحزب العمل في حكومة منذ العام 2013.

بالإضافة إلى هذين المنصبين، سيكون بيرتس عضوًا من المجلس الأمني والسياسي المصغّر (الكابينيت)، وشمولي عضو في اللجنة الوزارية للتشريع والكابينيت الاقتصادي – الاجتماعي.

ومنح لحزب العمل، كذلك، ممثل في اللجنة الوزارية للتعامل مع أزمة كورونا.

وتراجعت قوة حزب العمل إلى 3 مقاعد، وهي أدنى مستوى في تاريخه وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه غير قادر على دخول الكنيست حال أجريت انتخابات الآن، بعدما نُظر إليه على أنه الحزب الذي أسّس دولة إسرائيل.

ولاقى قرار بيرتس الانضمام إلى الحكومة انقساما داخل الحزب، وكتبت النائب ميراف ميخائيلي مقالا في "هآرتس"، الخميس، وصفت فيه الخطوة بأنها "انتحار نهائي".

ومطلع الشهر الجاري، اجتمع غانتس مع بيرتس وقرّرا فتح نقاش لترتيب تعاون بين القائمتين وبين الحزبين، بحسب بيان مشترك صادر عنهما. "في المرحلة الأولى، ستُحدّد القواعد المشتركة والمناسبة داخل الكنيست انطلاقًا من نيّة توحيد القائمتين".

وأضاف البيان "لاحقًا، ستقام لجان تعمل على تعاون سياسي وعلى التجهز للانتخابات المقبلة"، يشرف عليها النائبان آفي نيسنكورن وإيتسيك شمولي.

وعلّق مصدر في حزب العمل على المفاوضات بالقول "ولادة جديدة للحزب وعودة إلى ’مكانه الطبيعي’ في الفضاء العام الإسرائيلي".

وشهدت قوة حزب العمل تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فمن 19 مقعدًا في انتخابات 2015 (ضمن تحالف "المعسكر الصهيوني") إلى 6 مقاعد في انتخابات نيسان/ أبريل 2019، و5 مقاعد في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي، و3 مقاعد في انتخابات آذار/ مارس الأخيرة.