  2. إسرائيليات
  3. أخبار

رسميا: العمل إلى الحكومة الإسرائيلية بوزارتين

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 09:45

رسميا: العمل إلى الحكومة الإسرائيلية بوزارتين
غانتس وبيرتس في الكنيست (الكنيست)
عرب ٤٨

وقّع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، على الاتفاق الحكومي مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، اليوم، الجمعة، رسميًا، مقابل حصول العمل على وزارتين.

ووفقًا للاتفاق، سيحصل بيرتس على منصب وزير الاقتصاد والصناعة، بينما سيحصل عضو الكنيست، إيتسيك شمولي، على منصب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعيّة.

وهذه أول مشاركة لحزب العمل في حكومة منذ العام 2013.

بالإضافة إلى هذين المنصبين، سيكون بيرتس عضوًا من المجلس الأمني والسياسي المصغّر (الكابينيت)، وشمولي عضو في اللجنة الوزارية للتشريع والكابينيت الاقتصادي – الاجتماعي.

ومنح لحزب العمل، كذلك، ممثل في اللجنة الوزارية للتعامل مع أزمة كورونا.

وتراجعت قوة حزب العمل إلى 3 مقاعد، وهي أدنى مستوى في تاريخه وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه غير قادر على دخول الكنيست حال أجريت انتخابات الآن، بعدما نُظر إليه على أنه الحزب الذي أسّس دولة إسرائيل.

ولاقى قرار بيرتس الانضمام إلى الحكومة انقساما داخل الحزب، وكتبت النائب ميراف ميخائيلي مقالا في "هآرتس"، الخميس، وصفت فيه الخطوة بأنها "انتحار نهائي".

ومطلع الشهر الجاري، اجتمع غانتس مع بيرتس وقرّرا فتح نقاش لترتيب تعاون بين القائمتين وبين الحزبين، بحسب بيان مشترك صادر عنهما. "في المرحلة الأولى، ستُحدّد القواعد المشتركة والمناسبة داخل الكنيست انطلاقًا من نيّة توحيد القائمتين".

وأضاف البيان "لاحقًا، ستقام لجان تعمل على تعاون سياسي وعلى التجهز للانتخابات المقبلة"، يشرف عليها النائبان آفي نيسنكورن وإيتسيك شمولي.

وعلّق مصدر في حزب العمل على المفاوضات بالقول "ولادة جديدة للحزب وعودة إلى ’مكانه الطبيعي’ في الفضاء العام الإسرائيلي".

وشهدت قوة حزب العمل تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فمن 19 مقعدًا في انتخابات 2015 (ضمن تحالف "المعسكر الصهيوني") إلى 6 مقاعد في انتخابات نيسان/ أبريل 2019، و5 مقاعد في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي، و3 مقاعد في انتخابات آذار/ مارس الأخيرة.


#كاحول لافان
#عمير بيرتس
#حزب العمل
#شمولي
#غانتس
#كاحول لافان

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد وتعافي العشرات
وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد وتعافي العشرات

2020-04-24

"إخفاقات ومصاعب": خروج الجيش الإسرائيلي والموساد من مواجهة كورونا
"إخفاقات ومصاعب": خروج الجيش الإسرائيلي والموساد من مواجهة كورونا

2020-04-24

مسؤولون إسرائيليّون: تقدّم في صفقة تبادل الأسرى
مسؤولون إسرائيليّون: تقدّم في صفقة تبادل الأسرى

2020-04-24

الأكثر قراءة

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

2020-04-23
كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

2020-04-23
تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

2020-04-23
إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال

إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال

2020-04-23
القاضي روبنشطاين: الاتفاق الائتلافي مرعب وينطوي على تغوّل قانوني

القاضي روبنشطاين: الاتفاق الائتلافي مرعب وينطوي على تغوّل قانوني

2020-04-23