الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ208 والإصابات 15589

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 208، بينما بلغت حصيلة الإصابات 15589 إصابة. مع انخفاض بعدد المرض الموصولين لأجهزة التنفس الاصطناعي، حيث تماثل للشفاء من الفيروس 7375 شخصا.

وأظهرت المعيطات، دالة التراجع المتواصل والتباطؤ في انتشار الفيروس، مع انخفاض عدد الإصابات التي وصفت بالخطيرة بنسبة 9.3% لتقف عند 117 إصابة خطيرة، كما لوحظ انخفاض بنسبة 2.08% بالإصابات الحرجة لتقف عند 94 إصابة للمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الـ12 الأخيرة سجلت 34 إصابة بالفيروس فقط، وهي أقل إصابات تسجل منذ انتشار الفيروس في البلاد في مطلع آذار/مارس الماضي، ليصل إجمالي الإصابات الطفيفة جدا إلى 7801 إصابة بانخفاض بحوالي 5.56%، علما أن جميع هذه الإصابات تحظى برعاية صحية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وفي ظل هذا التراجع بالإصابات أعطت وزارة الصحة الضوء الأخضر للمستشفيات بإغلاق أقسام الكورونا التي أقيمت خصيصا لمواجهة ومعالجة الفيروس، وعلى الرغم من ذلك ما زال يرقد في المستشفيات 448 مصابا بالفيروس.

ومع تواصل تسجيل نسب منخفضة في الإصابات، تواصل الحكومة برفع المزيد من التقييدات وتعليق إجراءات الإغلاق التي فرضت على سوق العمل والمدارس، حيث تم إقرار مزيد من التسهيلات في إطار تخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد القرار بانتظام متدرج للدراسة والتعليم منذ بداية الأحد المقبل، وفتح المزيد من المحلات التجارية مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، تتطلع الحكومة إلى إلغاء القيد الذي يحد حركة المواطنين إلا في محيط 100 متر من موقع سكنهم، ومن المتوقع أن يدخل هذا الإجراء إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس المقبل.

وقررت الحكومة السماح باستئناف عمل غرف النقاهة السياحية بدء من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل، ذلك بالإضافة إلى سماح عمل الفنادق، على أن تستقبل زبائنها في هذه المرحلة في الطابق الأرضي فقط.