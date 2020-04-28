الشرطة الإسرائيلية تنصب عشرات الحواجز لضبط الإغلاق خلال "يوم الاستقلال"

نصبت الشرطة الإسرائيلية 44 حاجزا من أجل ضبط الإغلاق في البلاد، منذ الساعة الخامسة من عصر اليوم، الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة من مساء غد، وذلك بحلول "يوم الاستقلال".

وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية، فإنه بالإمكان خلال هذه الفترة الخروج من البيت للتزود بأدوية وسلع ضرورية وداخل البلد فقط، وستتوقف المواصلات العامة بشكل كامل. ودعت وزارة الصحة المواطنين الذين يريدون الاحتفال بـ"يوم الاستقلال" أن يفعلوا ذلك في بيوتهم، ولن يكون بالإمكان شراء مواد غذائية منذ عصر اليوم وحتى مساء غد.

وتسمح التعليمات بالخروج من البيت إلى مسافة 100 متر، والأنشطة الرياضية حتى مسافة 500 متر، من دون الالتزام بوضع كمامة. والسباحة ممنوعة.

وأعلنت الشرطة أنها ستسير دوريات، إلى جانب نصب الحواجز، من أجل ضبط الإغلاق. وقالت في بيان "إننا نشدد على الامتناع عن لقاءات لا حاجة لها مع أفراد شرطة والانصياع إلى التعليمات من أجل أن نتمكن على صحة جميع مواطني دولة إسرائيل".

وستنصب الشرطة الحواجز قرب البلدات العربية أيضا، وبينها تل العدس قرب الناصرة، ومفترق سوميخ، قرب شفاعمرو، وكفر قرع وباقة الغربية ومجد الكروم وشارع التفافي عكا، وفي الجنوب في قرب رهط.

وحسب تعليمات وزارة الصحة فإن على أي شخص يخرج من المنزل أن يضع كمامة، باستثناء الأطفال دون سن سبعة أعوام والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية والطبية. ويشار إلى أن تواجد شخص واحد في السيارة لا يلزمه بوضع كمامة، وكذلك إذا تواجد في السيارة مع أفراد عائلته.