الصحة الإسرائيلية: 212 وفاة بكورونا.. المتعافون أكثر من المصابين

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15782 إصابة من بينها 212 حالات وفاة.

ولكن، ومع ذلك، إن المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيليّة، تشير إلى أنه ثمّ تباطؤ ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووفقًا لما قالت الوزارة أيضًا، إن هناك ارتفاع بعدد الأسرة الطبيّة المتاحة للاستخدام.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 7747 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 82 حالة متوسطة و120 حالة خطيرة، 91 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويُذكر أنه تم تعافي 7929 شخصًا وسُرّحوا إلى البيت بعد أن سجّلت وزارة الصحة اليوم 193 حالة شفاء إضافية.

ونشرت وزارة الصحة المعطيات المحدّثة حسب البلدان التي تُعدّ مراكز لانتشار فيروس كورونا. وتتصدر اللائحة مدينة القدس المحتلة بحيث سجّلت 3421 مريض، مع ارتفاع بنسبة 2.9% لعدد الإصابات في الثلاثة أيام الأخيرات.

وتأتي مدينة بني براك الحريدية في وسط البلاد، بالمحل الثاني لمكان انتشار الفيروس، وسجّلت بحصيلتها النهائية 2813 إصابة مع ارتفاع بنسبة 1.2% لعدد الإصابات في الثلاثة أيام الأخيرات.

وتأتي مدينة تل أبيب بالمكان الثالث، في ما يتعلق بعدد المصابين، بحيث تسجّل 531 إصابة بكورونا بالحصيلة الإجماليّة، وأظهر الإحصاء أن ارتفاع نسبة عدد الإصابات فيها يقف على 0.4% فقط.

وشهدت بعض البلدات العربية في البلاد، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء.

وتتصدر دير الأسد القائمة بـ145 إصابة، تليها أم الفحم بـ78 إصابة ثم حورة بـ66 بعدها رهط بـ55 إصابة و47 في الطيبة.