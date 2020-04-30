المرحلة المقبلة من فك الإغلاق: الأسواق والمراكز التجارية ودور السينما

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار المزيد من التسهيلات على القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتعود بذلك قطاعات اقتصادية أخرى للعمل، فيما تدخل تخفيفات القيود المتعلقة بممارسة الأنشطة الرياضية، صباح الخميس إلى حيز التنفيذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") بأن التسهيلات المرتقبة هي إلغاء قيد مسافة الـ100 متر، وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة بشكل محدود، وفتح غرف النقاهة السياحية والفنادق ذات الطوابق الأرضية، وافتتاح دور السينما مع الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة حول الحفاظ على مسافة مترين بين الحاضرين.

سوق في تل أبيب (أ ب)

ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على المباحثات الحكومية في هذا الشأن، أنه من المتوقع افتتاح المجمعات التجارية والأسواق خلال الأسبوع القادم. مع إلزام المراكز التجارية بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومراقبة الزوار من خلال تطبيق تعقب. فيما يمنع في هذه المرحلة، زيارة المرافق العامة مثل شواطئ البحر والحدائق والمتنزهات العامة.

وفي تمام الثامنة من صباح الخميس، تدخل إلى حيز التنفيذ التخفيفات على القيود المفروضة على حركة المواطنين في ما يتعلق بممارسة النشاط الرياضي، بما في ذلك إلغاء قيد ممارسة الأنشطة الرياضة بمسافة لا تبعد عن مكان السكن أكثر من 500 متر.

ويتواصل القيد المفروض على حركة المواطنين، والذي يتيح للأشخاص الحركة في محيط 100 متر من أماكن سكنهم، إلا في حالات الذهاب إلى العمل أو شراء المستلزمات الضرورية (مواد غذائية وأدوية)، عيادة الطبيب، والتوجه إلى مرفق اقتصادي مرخص.

كما يتواصل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وفرض غرامة تصل إلى 200 شيكل على المخالفين، دون الحاجة إلى تحرير مخالفات تحذيرية. في حين تستأنف المصالح التجارية في شوارع المدن والبلدات، بما في ذلك صالونات الحلاقة وعيادات أو غرف عمليات العلاجات التجميلية.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم بحث التسهيلات الجديدة في جلسة شارك فيها وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، والمدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، ومدير مكتب رئيس الحكومة، رونين بيريتس، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، وممثلي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وخلال المباحثات، تمت صياغة التوصيات وترجمتها إلى أنظمة الطوارئ على أن يتم تقديمها لموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وتعقد الحكومة الإسرائيلية، بعد غد الجمعة، جلسة خاصة للمصادقة النهائية على التسهيلات الجديدة، بما في ذلك إلغاء أنظمة طوارئ وفرض أخرى.