عشية النظر بالتماسات ضده: نتنياهو يهاجم العليا الإسرائيلية

شن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على المحكمة الإسرائيلية العليا، التي تعتبر الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل، وذلك ساعات قبيل انطلاق جلسة المحكمة للنظر في التماسات تطالب بمنعه من تشكيل حكومة جديدة نظرا لاتهامه بقضايا فساد خطيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، مساء الأحد، أن نتنياهو هاجم المحكمة بضراوة خلال جلسة مغلقة مع قيادات في حزبه، الليكود، اعتبر نتنياهو أنه "فقط في إسرائيل لا يمكن كبح المحكمة والحفاظ على توازنها".

وقال نتنياهو: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي يمكن للمحكمة العليا أن تتخذ فيها أي قرار ولا أحد يستطيع موازنتها".

ولفتت الهيئة إلى أن نتنياهو بحث مع قيادات الليكود خلال الجلسة ذاتها العديد من المحاور السياسية تتعلق بتشكيل الحكومة، والمفاوضات الائتلافية مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، التي عقدها نتنياهو مع قيادات في الليكود بما في ذلك وزراء وأعضاء كنيست.

وشارك في الجلسة المدير العام لوزارة التعليم، شموئيل أبوآب، للإجابة عن استفسار الوزراء وأعضاء الكنيست حول فيروس كورونا وعودة الطلاب إلى المدارس، وعند بدء مناقشة الموضوعات السياسية، طلب نتنياهو من أبوآب، قبل مهاجمة المحكمة العليا بـ"إغلاق أذنيه".

انفضّت في وقت سابق مساء اليوم، جلسة المحكمة الإسرائيلية حول قانونية تكليف متهم بقضايا فساد بمهمة تشكيل الحكومة، بعد نحو 7 ساعات، وعقدت الجلسة بتشكيلة موسعة قوامها 11 قضايا (من أصل 15)، وسُمح لوسائل الإعلام بنقلها على الهواء مباشرة.

وستنعقد هيئة المحكمة مجددا يوم الإثنين، لبحث الالتماسات المقدمة ضد اتفاق تشكيل الحكومة بين نتنياهو، الذي يتزعم حزب "الليكود"، ورئيس قامة "كاحول لافان"، بيني غانتس، الموقع في 20 نيسان/ أبريل الماضي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الالتماسات في وقت لاحق، من الأسبوع الجاري.

وهناك 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين غانتس. وقدمت الالتماسات، جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف "هناك مستقبل- تيلم"، و"الحركة من أجل نزاهة الحكم".

ويتخوف المسؤولون في "كاحول لافان"، من رد الليكود إذا ألغت المحكمة بنودًا في الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين الحزبين، وأشارت "كان" إلى أن الليكود و"كاحول لافان" لم يناقشا رسميًا سيناريوهات تشمل إلغاء العليا لبنود من الاتفاق، وكيفية التعامل مع هذه المسألة.

وفي هذه الأثناء، أكد مسؤولون في "كاحول لافان" أن العمل على تعديل قوانين الأساس وسن تعديلات تشريعية لملائمتها للاتفاق الائتلافي، سيتواصل حتى لو تم انتقاد الاتفاق خلال جلسة المحكمة للنظر بهذا الشأن، الإثنين.

من جانبهم، أكد مسؤولون في الليكود أن المساس بالبنود التي تتعلق بتولية نتنياهو منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، بعد 18 شهرا من ترأسها، أو المساس بالبنود التي تتعلق بلجنة اختيار القضاة، سيؤدي بالتأكيد إلى انتخابات رابعة.