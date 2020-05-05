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ارتفاع مبيعات المواد الغذائية لم يخفض الأسعار خلال آذار

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 14:44

ارتفاع مبيعات المواد الغذائية لم يخفض الأسعار خلال آذار
متسوقون خارج سوبرماركت في تل أبيب، 7 نيسان/أبريل الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بأن مبيعات شبكات تسويق المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 19.1% خلال شهر آذار/مارس الماضي. وتم تبرير هذا الارتفاع بالمبيعات بأنه ناجم عن حلول عيد الفصح اليهودي، في نيسان/أبريل، ولكن بالأساس بسبب الطلب الكبير على المواد الغذائية على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وأظهرت معطيات دائرة الإحصاء أن الارتفاع الحاد بمبيعات شبكات تسويق المواد الغذائية ساهم بتسجيل ارتفاع في مبيعات جميع شبكات التسويق بنسبة 4.1% خلال آذار/مارس، لكن جل الارتفاع سجلته شبكات تسويق المواد الغذائية وشبكات الصيدليات، لأن الشبكات التي تسوق باقي السلع كانت مغلقة بموجب التعليمات والقيود الحكومية في إطار مواجهة انتشار كورونا.

ووفقا لمعطيات شركة "ستورنيكست" المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، فإن التزود بالسلع، مثل المواد الغذائية والمشروبات ومساحيق التجميل ومواد التنظيف، بسبب أزمة كورونا، خلال شهر آذار/مارس، قفز بنسبة 40.3%، وبلغ حجم المبيعات 5.4 مليار شيكل.

غير أن هذا الارتفاع الكبير جدا بالمبيعات، تمت ترجمته بتقليص حملات تنزيل الأسعار، واضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى لقاء تزودهم بالسلع. فقد رافق ارتفاع المبيعات ارتفاعا بالأسعار بنسبة 1.1% قياسا بشهر آذار/مارس العام الماضي. وارتفعت الأسعار منذ بداية العام العالي بنسبة 0.5% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.


#كورونا
#فيروس كورونا
#شبكات تسويق
#مواد غذائية

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