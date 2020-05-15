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أدنى حصيلة يومية جراء كورونا في البلاد: مصابان فقط

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 12:29

أدنى حصيلة يومية جراء كورونا في البلاد: مصابان فقط
(أ ب)
عرب ٤٨

أصيب شخصان فقط بفيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم، الجمعة، في أدنى عدد مصابين منذ أشهر، ليرتفع بذلك عدد المرضى جراء الفيروس إلى 3736.

ومنذ ساعات الأمس تعافى 24 شخصًا، ليرتفع عدد المتعافين الكلي 12587.

ووصل عدد الإصابات الكلّي، خلال الأشهر الماضية، إلى 16589، في حين وصل عدد الوفيات إلى 266.

ومن مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و60 خطيرة و50 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

ولا زالت القدس تتصدّر المدن الأعلى إصابة بفيروس كورونا، بـ3664 مصابا، تليها بني براك بـ2914، ثم تل أبيب ويافا بفارق كبير جدًا.

مزيد من التسهيلات، منها عودة الأعراس بشروط

في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تسهيلات لإعادة الأعراس على أن تكون في منطقة مفتوحة غير مغلقة بمشاركة حتى 50 شخصًا.

وتشهد البلاد، بدءًا من يوم الأحد المقبل، تسهيلات إضافية للتقييدات المفروضة على عددٍ من المرافق والنشاطات بسبب تفشّي وباء كورونا.

وبينما صادق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على عودة المدارس يوم الأحد المقبل، قرّرت وزارة الداخليّة فتح الشواطئ للسباحة بدءًا من يوم الأربعاء، إلا أنّ فتح القطارات تأجّل إلى نهاية أيار/مايو الجاري.

عودة المدارس بالكامل الأحد المقبل

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحّة، فإنّ عودة المدارس ستكون "طوعيّة، ووفقا لجاهزية السلطة المحلية والاستعدادات التي قامت بها".

والخطّة التي صادق عليها نتنياهو تنصّ على "فتح جهاز التربية والتعليم بأكمله اعتبارًا من عمر الولادة، ما عدا في المناطق التي تشكل بؤرة لانتشار الوباء. ويوضح أنه يُقصد بذلك المناطق التي اعتبِرت مقيّدة على مدار الأشهر الأخيرة وكذلك المناطق الأخرى التي شكلت بؤرًا لانتشار الوباء".

ومن المقرّر أن يجري تقييم آخر للأوضاع بغية دراسة قائمة المدن التي تشهد معدلات مرتفعة من حالات الإصابة، قبل الأوّل من حزيران/يونيو المقبل.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا

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