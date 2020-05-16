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لليوم الثاني على التوالي: مصابان فقط بكورونا في البلاد

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 11:43

لليوم الثاني على التوالي: مصابان فقط بكورونا في البلاد
لا زالت بني براك تتصدّر الإصابات (أ ب)
عرب ٤٨

لليوم الثاني على التوالي، أصيب شخصان فقط بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت.

ووفقًا للمعطيات، سُجلّت حالة وفاة واحدة، وانخفض عدد الإصابات الفعّالة إلى 3519، وانخفض كذلك عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 49.

أما عدد المتعافين الكلي فارتفع إلى 12820.

ولا زالت القدس وبني براك تتصدّران الإصابات، تليهما تل أبيب وبيت شيمش، بفارق كبير جدًا.

مزيد من التسهيلات، منها عودة الأعراس بشروط

في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تسهيلات لإعادة الأعراس على أن تكون في منطقة مفتوحة غير مغلقة بمشاركة حتى 50 شخصًا.

وتشهد البلاد، بدءًا من يوم الأحد المقبل، تسهيلات إضافية للتقييدات المفروضة على عددٍ من المرافق والنشاطات بسبب تفشّي وباء كورونا.

وبينما صادق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على عودة المدارس يوم الأحد المقبل، قرّرت وزارة الداخليّة فتح الشواطئ للسباحة بدءًا من يوم الأربعاء، إلا أنّ فتح القطارات تأجّل إلى نهاية أيار/مايو الجاري.

عودة المدارس بالكامل الأحد المقبل

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحّة، فإنّ عودة المدارس ستكون "طوعيّة، ووفقا لجاهزية السلطة المحلية والاستعدادات التي قامت بها".

والخطّة التي صادق عليها نتنياهو تنصّ على "فتح جهاز التربية والتعليم بأكمله اعتبارًا من عمر الولادة، ما عدا في المناطق التي تشكل بؤرة لانتشار الوباء. ويوضح أنه يُقصد بذلك المناطق التي اعتبِرت مقيّدة على مدار الأشهر الأخيرة وكذلك المناطق الأخرى التي شكلت بؤرًا لانتشار الوباء".

ومن المقرّر أن يجري تقييم آخر للأوضاع بغية دراسة قائمة المدن التي تشهد معدلات مرتفعة من حالات الإصابة، قبل الأوّل من حزيران/يونيو المقبل.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#القدس
#تقييدات

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