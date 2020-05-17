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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتراجع عدد المرضى

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 13:24

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتراجع عدد المرضى
دفن متوف بكورونا مطلع الشهر الحالي في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وفاة 3 أشخاص اليوم، الأحد، من جراء إصابتهم بفروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 271. وقالت بيانات الوزارة أن عدد المرضى الذي يخضعون لتنفس اصطناعي انخفض إلى 48 مريضا.

كذلك انخفض عدد المرضى إلى 3,452 شخصا، وكان إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الأزمة قد بلغ 16,607 مرضى، وتماثل 12,884 منهم إلى الشفاء.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على تسهيلات لإعادة الأعراس على أن تكون في منطقة مفتوحة غير مغلقة بمشاركة حتى 50 شخصًا.

وتشهد البلاد، بدءًا من يوم الأحد المقبل، تسهيلات إضافية للتقييدات المفروضة على عددٍ من المرافق والنشاطات بسبب تفشّي وباء كورونا.

وبينما صادق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على عودة المدارس يوم الأحد المقبل، قرّرت وزارة الداخليّة فتح الشواطئ للسباحة بدءًا من يوم الأربعاء، إلا أنّ فتح القطارات تأجّل إلى نهاية أيار/مايو الجاري.


#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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