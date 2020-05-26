فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

قرّرت الحكومة الإسرائيليّة، الثلاثاء، فتح المدارس ورياض الأطفال خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين، لتعويض نقص أيام التعليم خلال فترة حجر كورونا، مع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 2019 مصابا.

تمديد العام الدراسي

ووفقًا للقرار، فإنّ العام الدراسي الحالي في المدارس الابتدائيّة ورياض الأطفال سيُمدّد حتى 13.07.2020، وبعد ذلك ستُفتح مخيّمات صيفيّة تعليميّة حتى ساعات بعد الظهر في رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية، وبصيغة عاديّة للصفّين الثالث والرابع حتى السادس من آب/أغسطس المقبل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنّ تمديد العام الدراسي إلى آب هدفه، كذلك، مساعدة الأهالي العاملين وإعادة الاقتصاد إلى وتيرة عمل تامّة.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيليّة أنها رصدت ميزانيّة 700 مليون شيكل سيتم تحويلها إلى السلطات المحليّة، لتمويل تمديد العام الدراسي.

فتح المطاعم والمقاهي

كما صادقت الحكومة الإسرائيليّة هاتفيًا، الثلاثاء، على فتح المطاعم والمقاهي والبارات، وتخفيف التقييدات المفروضة على التجمّعات في الأماكن المفتوحة.

فبدءًا من الأربعاء، ستفتح المطاعم والبارات والمقاهي وبرك السباحة والأماكن السياحيّة والقوارب العامّة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، تحديد أماكن للوقوف في طوابير الانتظار، وضع الكمامات والحفاظ على وسائل الوقاية.

كما قرّرت الحكومة الإسرائيليّة تقليص التقييدات المفروضة على عدد المتواجدين في الأماكن المفتوحة في المجمعات ومحلات العناية بالأجسام غير العلاجيّة، بالإضافة إلى تحديد لقواعد عامة في المطاعم والبارات بأن يكون عدد المتواجدين 85% من العدد المرخّص به للمصلحة.

أما في برك السباحة، فيجب أن تكون نسبة السابحين 1 لكل ستّة أمتار.

وفرضت الحكومة الإسرائيليّة عقوبة 2000 شيكل على كل صاحب مصلحة لا يلتزم بالقواعد، وعقوبة 5000 شيكل إن لم يلتزم أصحاب قاعات الأفراح.

كما تقرّر رفع عدد المشاركين في اجتماعات العمل إلى 50 شخصًا، بشرط الحفاظ على بعد مترين بين كل شخصين.

ورفع عدد المسموح بسفرهم في سيارات الأجرة إلى راكبين، بالإضافة إلى السائق.

وانخفض عدد مصابي كورونا في البلاد، الثلاثاء، إلى 2019 مصابا، بينما ارتفع عدد المصابين الخاضعين للتنفس الصناعي إلى 33، وعدد المتعافين إلى 14457.

ورغم ذلك، سجّلت البلاد اليوم 32 إصابة جديدة.

القطارات إلى حزيران المقبل

والأحد الماضي، وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية إعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل. كما قررت وزارة الصحة رفع نسبة إشغال الحافلات إلى 75%، أي رفع عدد المسافرين من 23 مسافرًا إلى 46، مع الحفاظ على خلو المقاعد الأولى.

ومن غير الواضح متى ستعود الخطوط الليلية وخطوط نهاية الأسبوع إلى العمل. بينما سترفع سيارات الأجرة أعداد من تقلهم إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفي.

كما قررت وزارة الصحة إعادة المسرحيات والنشاطات الثقافية داخل القاعات المغلقة، بدءًا من الرابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل، على ألا يزيد استيعاب القاعات عن 75% من قدرة استيعابها الأساسية، على ألا يزيد عدد المشاركين عن 500.

ومن غير المعروف بعد إن كانت قاعات السينما ضمن الفعاليات الثقافية المشار إليها. ويشترط على المشاركين في هذه النشاطات وضع الأقنعة والحفاظ على قواعد السلامة والابتعاد الشخصي. إضافة إلى ذلك، تقرّر أن يكون بيع البطاقات عبر الإنترنت فقط، ولا يسمح بشرائها عند مداخل القاعات.