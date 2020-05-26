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نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 15:48

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم
البرهان ونتنياهو
عرب ٤٨

حطّت طائرة إسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، في مطار الخرطوم بعد يومين من اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيّادة السوداني، عبد الفتّاح البرهان.

وخلال افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيليّة، الأحد، قال نتنياهو إنه هاتف البرهان "لتهنئته" بعيد الفطر السّعيد، بحسب ما كتب نتنياهو في حسابه على "تويتر".

وأبلغ نتنياهو البرهان بضرورة الاستمرار في تمتين العلاقات.

والطائرة التي حطّت في مطار الخرطوم اليوم هي طائرة خاصّة.

وفي شباط/فبراير الماضي، اجتمع نتنياهو مع البرهان، لأول مرّة، واتفقا "على بدء التعاون تمهيدًا لتطبيع العلاقات" بين الجانبين، وذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو علق عليه بالإشارة إلى أنه "حدث تاريخي".

وجاء في البيان، أن "رئيس الحكومة ورئيس مجلس السيادة في السودان، البرهان، اجتمعا اليوم في مدينة عنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفقنا على بدء التعاون الذي من شأنه أن يقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان أن "نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي، وكان قد عبّر عن ذلك في اجتماع سابق مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو"، وأضاف "يسعى رئيس مجلس السيادة في السودان إلى مساعدة بلاده على اجتياز عملية التحديث، من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على الخريطة العالمية".

وأعلن نتنياهو بعدها أنّ السودان سمح لإسرائيل بعدها بأن تحلّق طائراتها فوق السودان في طريقها لأفريقيا وأميركا اللاتينيّة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#السودان
#البرهان
#إسرائيل
#نتنياهو
#التطبيع

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