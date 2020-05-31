إدلشتاين: ارتفاع الإصابات بكورونا 5 مرات

تطرق وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي اليوم، الأحد، إلى الارتفاع الحاصل في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وقال إن "نتائج الفحوصات أمس دلّت على ارتفاع بخمس مرات في النتائج الإيجابية، من 0.5% إلى 2.5% بالنتائج الإيجابية، وهي 28 نتيجة إيجابية من أصل 1012 فحصا تم إجراؤه".

وأضاف إدلشتاين أن "وزارة الصحة قادرة على إجراء 15 ألف فحص يوميا" ودعا المواطنين الذين يعتقدون أن مرضى أو لديهم أعراض كورونا "أو الذين يعتقدون أنهم تواجد قرب مريض" بالتوجه لإجراء فحص.

وأشار إدلشتاين إلى أن "الارتفاع المتواصل بدأ قبل الحدث في مدرسة في القدس" في إشارة إلى انتشار الفيروس بين قرابة 80 معلم وطالب في مدرسة في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أنه "حتى لو أزلنا المعطيات من هذه المدرسة، فإننا لا نزال نرى اتجاه ارتفاع الإصابات" بالفيروس.

ودعا إدلشتاين أصحاب المصالح التجارية إلى التشديد على "الشارة البنفسجية"، أي تعليمات وزارة الصحة بالإبعاد الاجتماعي ووضع الكمامات وفحص درجة حرار جسد الزبائن. "يكفي أن يعلنوا هذه التعليمات. وليس صعبا فهم ذلك. وإما أن نكون جميعا على ما يرام أو أن نكون في حالة إغلاق وبسرعة أكبر مما نعتقد".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، عن ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد إلى 1917، في أعقاب تسجيل 25 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية مقابل تعافي 21 مريضًا فقط.

وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من إعادة فرض القيود في حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة ضد فيروس كورونا، لكنه أضاف أن الأرقام التي سجلت مؤخرًا "لا تزال قليلة بالمقارنة مع الوضع الذي شهدناه سابقا، لكن من المؤكد أنه يعبر عن تغيير في الاتجاه".

وشدد نتنياهو على أنه "من المبكر الحديث عن تغيير عام في وتيرة انتشار الفيروس، ولكن ليس من السابق لأوانه القول إن هناك ترجعا عامًا في الانصياع للتعليمات"، وأكد أنه لم يتم تجاوز جائحة كورونا بعد، وأن "الوباء ليس من خلفنا، إنه لا يزال ينتشر في العالم، كما أنه لا يزال في يتفشى في البلاد، بيننا وفي داخلنا. لقد أطفأنا ألسنة اللهب، لكن الجمر لا يزال يشتعل وكل رياح خفيفة ستطلق النيران من جديد".

وتابع أن "كورونا لا يتأثر على الإطلاق بالمناخ، إذا لم نتبع القواعد فعلينا العودة إلى القيود، من الآن فصاعدًا سنشدد الإجراءات، ونعمل ضد أولئك الذين لا يتبعونها"، موضحًا أن "الأيام القليلة المقبلة، هي أيام اختبار".