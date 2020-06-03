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تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 20:35

تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة
أورون برفقة إردوغان، من الأرشيف (الأناضول)
عرب ٤٨

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على تعيين الدبلوماسية الإسرائيلية، أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل لدى مصر، في جلستها التي تعقد يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق توصل إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أمس الثلاثاء.

وكانت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد صادقت على تعيين أورون في المنصب منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018.

غير أن نتنياهو كان قد جمّد قرار التعيين لمدة سنوات، وحاول تعيين الوزير السابق، أيوب قرا، صاحب التاريخ الطويل من التعثرات الدبلوماسية، في المنصب، وسط معارضة شديدة من موظفي الخارجية الإسرائيلية.

وفي الصيف الماضي، كتب تسعة سفراء إسرائيليين سابقين لدى مصر رسالة وجهوها لنتنياهو طالبوه من خلالها بالامتناع عن تعيين قرار.

وبعث موظفو وزارة الخارجية برسالة لوزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، وحثوه على دعم أورون، حسبما ذكرته صحيفة “هآرتس” حينذاك.

كما دعت مجموعة ضمت أكثر من 12 سفيرا سابقا للحكومة الإسرائيلية، إلى المسارعة في المصادقة على تعيين أورون.

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع فيسبوك، أن أورون عملت سابقا في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أميرة أورون
#السفارة الإسرائيلية في مصر
#القاهرة

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