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رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي يزوران إسرائيل لاستئناف السياحة

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 16:08

رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي يزوران إسرائيل لاستئناف السياحة
نتنياهو وميتسوتاكيس واناستاسيادس بعد توقيع اتفاقية "إيست ميد" مطلع العام الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨

يزور رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، إسرائيل خلال شهر حزيران/يونيو الحالي. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنهما سيقومان بزيارتين منفصلتين وسيبحثان استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل ومنها، كما سيبحثان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمد أنبوب لنقل الغاز في البحر المتوسط.

وسيبحث المسؤولان اليوناني والقبرص وصول سواح من بلديهما إلى البلاد من دون إلزامهم بالدخول إلى حجر صحي.

وسيصل ميتسوتاكيس إلى إسرائيل في 16 حزيران/يونيو، فيما يصل اناستاسيادس في 23 من الشهر الحالي، برفقة وفد من الوزراء في حكومته.

وأعلنت الحكومة اليونانية، في نهاية الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ باستقبال سواح من 29 دولة، بينها إسرائيل، ابتداء من 15 حزيران/يونيو الحالي.

ولا تفرض اليونان على السواح الوافدين إليها الدخول إلى حجر صحي، وإنما يتعين عليهم الخضوع لفحص كورونا بمجرد وصولهم إلى المطار.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إسرائيل
#اليونان
#قبرص
#سياحة
#غاز

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