الصحة الإسرائيلية: 1640 إصابة جديدة بكورونا رغم تراجع معدل العدوى

شخصت 1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، فيما توفي 3 أشخاص لترتفع حصيلة الوفيات إلى 711، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ويرقد في مستشفيات البلاد، 814 مصابا بينهم 401 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 113 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة جدا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، سجلت 84 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 23548 إصابة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي 96753 إصابة.

وفي ظل الانتشار المتواصل للفيروس في البلاد، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى إجراء فحوصات اكتشاف كورونا، وأجري، أمس الثلاثاء، 27123 اختبارا، فيما لوحظ تراجع بمعدل الإصابة والعدوى ليستقر عند 6.2% بعد أن تجاوز 9% قبل أسبوعين.

إلى ذلك، أعلن صباح اليوم الأربعاء، عن تفشي فيروس كورونا في مستشفى"لنيادو" في نتانيا، حيث شخصت 24 إصابة بقسم العجز من أصل 30 مسنا تم تسريرهم بالقسم، حيث سيتم نقل من شخصت إصابته بالفيروس إلى أقسام كورونا في مراكز الرعاية للمسنين.

وبحسب المعلومات التي تم نشرها فإن جميع من أصيب بالفيروس بالقسم لم تظهر عليهم أعرض الفيروس، ويتم إجراء تحقيق وبائي لمعرفة سبب انتشار الفيروس بالقسم، علما أنه تم إدخال جميع أعضاء الطاقم الطبي للحجر الصحي وبعضهم شخصت إصابته بالفيروس.

"منسق كورونا": قد نضطر لفرض الإغلاق الشامل

ووسط الانتشار الواسع للفيروس والمعدل المرتفع الذي يسجل يوميا (أكثر من 1600 إصابة)، عاد موضوع الإجراءات المشددة والإغلاق مجددا إلى طاوله البحث، حيث لا يستبعد "منسق كورونا" لدى الحكومة الإسرائيلية، روني غامزو، إمكانية فرض الإغلاق الشامل للحد من انشتار الفيروس.

ويأتي ذلك، بعد قرابة شهرين من رفع الإجراءات والإغلاق وفتح سوق العمل وما تسبب بارتفاع معدلات الاعتلال والإصابة.

ويعكف غامزو على تحضير خطة مفصلة للأشهر المقبلة، ولموسم الأعياد اليهودية على وجه الخصوص.

وأفادت إذاعة الجيش نقلا عن مصادر مطلعة بأن منسق كورونا قال في محادثات مغلقة إنه "في حال لم ينخفض معدل العدوى ومعدل الإصابات اليومي إلى حوالي 700، فسيتم فرض قيودا واسعة النطاق".

البروفيسور برهوم: المستشفيات مهددة بأزمة حقيقية في الشتاء المقبل

وفي سياق ما تشهده المستشفيات في البلاد مع استمرار أزمة كورونا، قال البروفيسور مسعد برهوم، مدير المركز الطبي "الجليل" في نهريا، إن مستشفيات البلاد ستواجه أزمة حقيقية في فصل الشتاء القريب حين سيصل مئات المرضى يوميا إلى اقسام الطوارئ لطلب العلاج.

وقال إن عددا من المرضى سيصلون إلى المستشفيات من تلقاء أنفسهم، إلى جانب المرضى الذين سيتم تحويلهم إلى المستشفيات عن طريق طبيب العائلة وصناديق المرضى.

وأضاف البروفيسور برهوم "المستشفى يجد اليوم صعوبة في التعامل مع 100 مريض في الساعة يدخلون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فكم بالحري عندما يدخل 150 مريضا في الساعة بين مصاب بكورونا أو بالإنفلونزا الموسمية، فمما لا شك فيه أن هذه هي أكبر المشاكل التي سنواجهها في الشتاء القريب".

حول كيفية التمييز بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا، أكد برهوم أنه ليس من السهل التمييز بينهما الا عن طريق اجراء فحص كورونا، واليوم تقوم وزارة الصحة بشراء عدد كبير من الأجهزة التي لها القدرة على اجراء فحص كورونا والحصول على نتائج خلال ربع ساعة.