  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1645 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 20:19

الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1645 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
نُقطة لإجراء فحوصات كورونا في القدس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي 11 شخصًا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وشُخصت 1645 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23,870، بعد تعافي 74,536 (116 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 99,201.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم الخميس، بلغت 17,874. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 795 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 389، في حين انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي إلى 114 حالة.

ويرقد في المشافي 778 مريضًا بكورونا، فيما يتلقى 23,092 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط
تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط

2020-08-20

مندلبليت يطالب "العليا" بالنظر مجددا بهدم منزل الأسير أبو بكر
مندلبليت يطالب "العليا" بالنظر مجددا بهدم منزل الأسير أبو بكر

2020-08-20

استطلاع: انتخابات جديدة تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية ضيقة
استطلاع: انتخابات جديدة تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية ضيقة

2020-08-20

الأكثر قراءة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19
تحليلات |

تحليلات | "صفقة القرن" فشلت: تحالف إسرائيلي – إماراتي مكانها

2020-08-19
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

2020-08-19
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

2020-08-19
لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

2020-08-19