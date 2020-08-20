الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1645 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

توفي 11 شخصًا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وشُخصت 1645 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23,870، بعد تعافي 74,536 (116 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 99,201.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم الخميس، بلغت 17,874. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 795 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 389، في حين انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي إلى 114 حالة.

ويرقد في المشافي 778 مريضًا بكورونا، فيما يتلقى 23,092 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.