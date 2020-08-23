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استطلاع: الليكود يتصدر ونتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 21:48

استطلاع: الليكود يتصدر ونتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

حافظ حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصدره، وتعززت فرص الأخير بتشكيل حكومة يمينية ضيّقة، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته القناة 13 الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم، الأحد.

ويأتي الاستطلاع بالتزامن مع تصاعد أزمة الحكومة الإسرائيلية وارتفاع فرص الذهاب إلى انتخابات جديدة مع تلكؤ الائتلاف في المصادقة على مشروع قانون يقضي بإرجاء إقرار الميزانية العامة، علما بأن المهلة القانونية تنتهي منصف ليل الإثنين الثلاثاء.

في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن انتخابات جديدة، في حال فشلت الكنيست بتأجيل إقرار الميزانية، ما يؤدي إلى حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات.

في حين، يرى 20% من المستطلعة آراؤهم أن رئيس حزب "كاحول لافان"، وزير الأمن، بيني غانتس، هو المسؤول عن جولة انتخابات جديدة، واعتبر 8% أن شخصًا آخر يتحمل المسؤولية، وقال 13% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

واعتبر 50% من الإسرائيليين أن الاعتبارات التي تؤثر على قرارات نتنياهو في إدارة أزمة الحكومة، تتعلق بمستقبله القانوني الشخصي، بينما اعتبر 18% أن "مصلحة الدولة" هي من يحرك نتنياهو، في حين قال 14% إن الاعتبارات المركزية التي تؤثر على قرارات نتنياهو تنبع من الخلافات الأيديولوجية مع شركائه في الحكومة.

ووفقا للاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 31 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 19 مقعدًا؛ "يمينا" 18 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 13 مقعدًا؛ "كاحول لافان" 11 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد؛ "شاس" 7 مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وأخيرًا "ميرتس" بـ6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع تحصل كتلة اليمين التي تضم الليكود وشركائه الطبيعيين (اتحاد أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" والأحزاب الحريدية) على 63 مقعدا في الكنيست، من أصل 120، ما يتيح لنتنياهو تشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى وحظي بدعم 38% من المستطلعة آراؤهم، متقدما على رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي حظي بدعم 17%، في حين حصل رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، على دعم 15%، وحصل غانتس على تأييد 9%، وقال 21$ من المستطلعين إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

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