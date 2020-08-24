  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1155 إصابة جدبدة بكورونا

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 21:21

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1155 إصابة جدبدة بكورونا
مستشفى "رامبام" في حيفا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1155 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 21,682، بعد تعافي 81,628 (268 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 104,154.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:46 من مساء اليوم، بلغ 18,865؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 964 إصابة، بعد إجراء 13,259 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 844 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 417، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 116 حالة، في زيادة بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 867 مريضًا بكورونا، بينهم 180 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 20,815 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية
الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

2020-08-24

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35
الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

2020-08-24

بوتين يبحث مع نتنياهو الشأن السوري والاتفاق مع الإمارات
بوتين يبحث مع نتنياهو الشأن السوري والاتفاق مع الإمارات

2020-08-24

الأكثر قراءة

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

2020-08-23
إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

2020-08-23
جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

2020-08-23
مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

2020-08-23
اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

2020-08-23