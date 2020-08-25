أول صور التقطها قمر اصطناعي إسرائيلي لمدينة تدمر السورية

نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية والصناعات الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي، أول صور التقطها القمر الاصطناعي العسكري الذي أطلقته لأغراض التجسس في تموز/ يوليو الماضي، وتظهر مواقع أثرية في مدينة تدمر السورية.

واختار جهاز الأمن الإسرائيلي أن تكون أول الصور التي يلتقطها القمر الاصطناعي "أوفيك 16" لمدينة تدمر السورية الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، حيث تظهر آثار المدينة القديمة والمسرح الروماني الشهير. هذا وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الفرق الهندسية المختصة في إدارة الفضاء يعملون على تجهيز القمر الاصطناعي للنشاط العملاني.

صور القمر الاصطناعي لمدينة تدمر السورية التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية

وفي بيان تزامن مع نشر الصور، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "إسرائيل تعرف كيف تعمل ضد أعدائها من قريب ومن بعيد، وتعرف كيف تحمي مواطنيها في كل مكان ومن أي مكان، والوسائل التكنولوجية التي نطورها هي أداة فعالة ومهمة في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي"..

و"أوفيك 16" هو قمر اصطناعي متطور لأغراض التجسس، أطلقه جهاز الأمن الإسرائيلي فجر الإثنين 6 تموز/ يوليو الماضي من قاعدة "بلماحيم"، وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية أنه "يعمل بتقنية كهروضوئية ويتمتع بقدرات متطورة للغاية".

وأضافت "خلال الفترة الأولية للتشغيل، سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات لتحديد ملاءمته ومستوى أدائه"، ولفتت حينها إلى أن القمر الاصطناعي "بدأ في الدوران حول الأرض ونقل البيانات، وفقًا لخطط الإطلاق الأصلية".

وإلى جانب وزارة الأمن الإسرائيلية، اشتركت عدة شركات الصناعات العسكرية ووكالات تجسس إسرائيلية في إنتاج القمر الاصطناعي. حيث عملت شركة "البيت معرخوت" (أنظمة ألبيت) الإسرائيلية على تطوير وإنتاج كاميرا القمر الاصطناعي وتركيبها التي تقول إنها "تتمتع بأفضل جودة، مع أفضل الخصائص النسبية المتعلقة بالأداء والوزن المتوفرة في السوق".

صور القمر الاصطناعي لمدينة تدمر السورية التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد قالت في بيان أوردته عقب إطلاق القمر الاصطناعي، أنها سوف تسلم المسؤولية عن القمر الصناعي، لوحدة المخابرات "9900" التابعة للجيش الإسرائيلي، بعد التأكد من أنه "يعمل بكامل طاقته"؛ ووحدة المخابرات 9900 هي الوحدة المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية المصورة، من خلال الصور الجوية والفضائية.

من جانبه، اعتبر غانتس أن "نجاح إطلاق القمر الاصطناعي أوفيك 16، هو إنجاز هائل آخر يحققه جهاز الأمن والصناعات الأمنية عموما والصناعات الجوية خصوصا. وتفوق دولة إسرائيل التكنولوجي والاستخباري هو حجر أساس في أمنها. وحقيقة أن إسرائيل هي واحدة من 13 دولة في العالم تملك قدرات إطلاق إلى الفضاء، ليس أمرا مفهوما من تلقاء نفسه. وسنستمر في تعزيز وتحصين قوة إسرائيل في كافة الجبهات والأماكن".

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق القمر الصناعي "أوفيك 16"، بإعلان إسرائيل مراقبتها ما أسمته "مساعي إيران لامتلاك قدرات نووية".

ورجحت تحليلات عسكرية أن تكون الوظيفة الرئيسية لقمر التجسس الجديد، مراقبة إيران والتطورات في برامجها النووية والصاروخية والوجود الإيراني في سورية، وتزامن إطلاقه مع تزايد التقارير حول مسؤولية إسرائيلية عن عدد من الانفجارات الأخيرة في إيران، بما في ذلك منشأة لتخصيب اليورانيوم وأخرى للطاقة وإنتاج الصواريخ.

وفي تصريحات صحافية صدرت عن رئيس إدارة الفضاء والأقمار الاصطناعية في وزارة الأمن الإسرائيلية، أمنون هراري، جاء أنه "سيتم استخدام ‘أوفيك 16‘ لرصد التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل والتي تتطلب مراقبة مستمرة".

وأضاف أن "برنامج الفضاء الإيراني يعتبر تهديدًا، علينا مراقبته، على الرغم من الإخفاقات التي تعرضوا لها في السنوات الأخيرة". وتابع "إيران تستثمر الكثير في بناء قوتها وبرنامجها الفضائيَين، الجهد موجود ويجب أن نفترض أنهم سيصلون في نهاية المطاف إلى مستوى كبير في هذا المجال، على الرغم من أن تحقيق (إيران) تقدما تكنولوجيا مثل (أوفيك 16) سيستغرق وقتا طويلا، إلا أنه تهديد علينا مراقبته".