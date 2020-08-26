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الصحة الإسرائيلية: 1943 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة النشطة بتراجع

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 11:33

الصحة الإسرائيلية: 1943 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة النشطة بتراجع
نسبة العدوى بلغت 6.1% (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، في مؤشر للارتفاع بالعدوى، وذلك رغم التراجع في حصيلة الإصابات النشطة مقارنة بالأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وبهذه الإصابات الجديدة تبلغ حصيلة الإصابات النشطة في البلاد 20336 إصابة، علما بأن إجمالي الإصابات التي سجلت بالبلاد منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس، بلغت 107078 إصابة غالبيتها وصفت إصابتهم بالطفيفة وأخضعوا للرقابة الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، لأول مرة خلال آب/أغسطس الجاري يسجل معدل قياسي بالإصابات اليومية، كما لوحظ في الأسبوع الماضي تراجعا في عدد الإصابات النشطة على الرغم من الارتفاع المتواصل في فحوصات اكتشاف كورونا، بحيث أن الإصابات النشطة بلغت بالأسبوع الماضي 24 ألفا.

وتواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى بإجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الثلاثاء، 33272 فحصا، فيما بلغ معدل نسبة العدوى والإصابة بالفيروس 6.1%، وهي النسبة التي سجلت خلال الأيام الماضية.

ويرقد في مستشفيات البلاد 850 مصابا وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، بينهم 430 مصابا بحالة خطيرة و118 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 867 حالة وفاة، حيث توفي، أمس الثلاثاء، 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة

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