الحكومة تطالب المحكمة بإصدار أمر يمنع إضراب المدارس الابتدائية

قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبا إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، اليوم الجمعة، طلبت فيه إصدار أمر احترازي ضد نقابة المعلمين من أجل منعها من إعلان الإضراب في المدارس الابتدائية وعدم فتح السنة الدراسية في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

ويأتي تقديم الحكومة للطلب إلى المحكمة قبل أربعة أيام من افتتاح السنة الدراسية. وقررت المحكمة عقد جلسة للنظر في الطلب بعد غد، الأحد.

وكانت نقابة المعلمين أعلنت عن نزاع عمل بما يتعلق بظروف عمل المعلمين، وأعلنت أنها لن تفتتح السنة الدراسية في حال عدم التوصل إلى حل.

وأعلنت النقابة عن نزاع عمل، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على خلفية عدم التوصل إلى حل مع وزارة المالية حول تقاعد وأيام المرضية وموضوع المعلمين في خطر. وذكرت تقارير أنه تم الاتفاق بين الجانبين حول الوضوعين الأولين، لكن لم يتم التوصل إلى حل بشأن المعلمين في خطر.

وطالبت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، المعلمين في خطر، من خلال رسالة بعثتها إليهم، بعدم التعليم خارج المدارس من أجل حماية صحتهم.