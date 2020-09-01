متحدث: "الجيش الإسرائيلي يعمل في سورية لضمان الغايات الإستراتيجية"

تطرق الناطق العسكري الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، اليوم الثلاثاء، إلى الغارة الإسرائيلية في سورية، مساء أمس، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن "الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل ضمان الغايات الإستراتيجية بواسطة سلسلة من العمليات". وأضاف أنه "سنبذل كافة الجهود من أجل إفشال محاولات حزب الله لاستهدافنا".

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على مواقع لقوات النظام جنوب غرب دمشق وأخرى يتواجد فيها قوات لحزب الله ومجموعات موالية له في ريف درعا الشمالي في جنوب البلاد، عن مقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتطرق زيلبرمان إلى إعلان تهدئة في قطاع غزة، مساء أمس ايضا، وقال إن ذلك يأتي "إثر التغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي وقوة ردود الفعل".

وبحسبه، هاجم الجيش الإسرائيلي 100 هدف في القطاع، خلال جولة التصعيد في الأسابيع الأخيرة، وبين الأهداف مواقع مراقبة وأنفاق ومنشآت لصنع الأسلحة، إلى جانب فرض عقوبات شديدة على مساحة الصيد والمعابر والوقود.

واعتبر زيلبرمان أن "حماس أدركت أن الجيش الإسرائيلي حازم، كما أن كورونا وإدخال المال القطري ساعدا في التوصل إلى التهدئة".

ودخلت شاحنات الغاز والوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم، بعد التوصل لتفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد. كذلك تم فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 21 يوما، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 14 عاما.