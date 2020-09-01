  2. إسرائيليات
  3. أخبار

متحدث: "الجيش الإسرائيلي يعمل في سورية لضمان الغايات الإستراتيجية"

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 10:06

متحدث: "الجيش الإسرائيلي يعمل في سورية لضمان الغايات الإستراتيجية"
قوات إسرائيلية في الجولان المحتل، بداية الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تطرق الناطق العسكري الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، اليوم الثلاثاء، إلى الغارة الإسرائيلية في سورية، مساء أمس، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن "الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل ضمان الغايات الإستراتيجية بواسطة سلسلة من العمليات". وأضاف أنه "سنبذل كافة الجهود من أجل إفشال محاولات حزب الله لاستهدافنا".

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على مواقع لقوات النظام جنوب غرب دمشق وأخرى يتواجد فيها قوات لحزب الله ومجموعات موالية له في ريف درعا الشمالي في جنوب البلاد، عن مقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتطرق زيلبرمان إلى إعلان تهدئة في قطاع غزة، مساء أمس ايضا، وقال إن ذلك يأتي "إثر التغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي وقوة ردود الفعل".

وبحسبه، هاجم الجيش الإسرائيلي 100 هدف في القطاع، خلال جولة التصعيد في الأسابيع الأخيرة، وبين الأهداف مواقع مراقبة وأنفاق ومنشآت لصنع الأسلحة، إلى جانب فرض عقوبات شديدة على مساحة الصيد والمعابر والوقود.

واعتبر زيلبرمان أن "حماس أدركت أن الجيش الإسرائيلي حازم، كما أن كورونا وإدخال المال القطري ساعدا في التوصل إلى التهدئة".

ودخلت شاحنات الغاز والوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم، بعد التوصل لتفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد. كذلك تم فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 21 يوما، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 14 عاما.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيش الإسرائيلي
#سورية
#قطاع غزة

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة و2159 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة و2159 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-01

تقديرات إسرائيلية: حزب الله يسعى إلى قتل جندي
تقديرات إسرائيلية: حزب الله يسعى إلى قتل جندي

2020-09-01

تمهيدا للتحالف: لقاء سري جمع نتنياهو وبن زايد بالإمارات
تمهيدا للتحالف: لقاء سري جمع نتنياهو وبن زايد بالإمارات

2020-09-01

الأكثر قراءة

إرجاء افتتاح العام الدراسي في

إرجاء افتتاح العام الدراسي في "المدن الحمراء".. تشمل 17 بلدة عربية

2020-08-31
الرملة: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

الرملة: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

2020-08-31
كوشنر من أبو ظبي متقدّما وفدًا إسرائيليا: سنحافظ على التفوق الإسرائيلي

كوشنر من أبو ظبي متقدّما وفدًا إسرائيليا: سنحافظ على التفوق الإسرائيلي

2020-08-31
ما سرُّ كلمة

ما سرُّ كلمة "كريات غات" التي طارت إلى الإمارات؟ "يبدو أنها رسالة لعبد الناصر"

2020-08-31
مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

2020-08-31