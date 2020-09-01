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مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 16:20

مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل
طابور عاطلين عن العمل في مكتب لمصلحة التشغيل
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليومن الثلاثاء، بأن عدد المسجلين لديها كطالبي عمل هو 779,513، بينهم 467,012 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المعطيات أنه منذ بدء فتح الإغلاق الأول، في 19 نيسان/أبريل الماضي، عاد 570,332 شخصا إلى العمل، لكن تسجل 269,918 طالب عمل جديد. ومنذ أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أبلغ 2,492 شخصا عن عودتهم إلى العمل، وفي المقابل تسجل 2,354 شخصا مطالبي عمل.

وأفادت مصلحة التشغيل بأنه "أنهت اليوم مرحلة أولى في عملية شاملة لفحص العلاقة مع جمهور المسجلين كطالبي عمل. كما نفذت المصلحة تحليلا وتصالبا مع معطيات الهبات لتشجيع التشغيل. ونتيجة لذلك، تم تعديل إجمالي عدد طالبي العمل، حيث انخفض بضع عشرات الآلاف".

وأضافت أنه "طالبي العمل الذين سيصرحون في الأيام القريبة المقبلة بعودتهم إلى العمل من خلال هبات تشجيع التشغيل، سيضافون مباشرة إلى التقارير اليومية، والتوقعات هي أن عدد المسجلين كطالبي عمل نشطين سينخفض في الفترة القريبة".

وأوضح بيان مصلحة التشغيل أن "قسما من المسجلين كطالبي عمل ويتلقون المساعدة من مصلحة التشغيل، ليسوا معرفين كعاطلين عن العمل بموجب تعريف دائرة الإحصاء المركزية أو لا يستجيبون لمعايير الحصول على مخصصات بطالة أو ضمان الدخل من الدولة، لكنهم يفتقرون لعمل ويطلبون مساعدة مصلحة التشغيل".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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