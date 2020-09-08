غمزو: انتشار كورونا بالمدن الحمراء بين الأعلى عالميا

قال منسق كورونا، البروفيسور روني غمزو، في إحاطة أسبوعية اليوم، الثلاثاء، وقبل ساعات قليلة من بدء سريان الإغلاق الليلي في 40 بلدة في إسرائيل، معظمها عربية، وتوصف بـ"الحمراء" بسبب انتشار الفيروس الواسع فيها، إنه "لا توجد مدن كثيرة كهذه في العالم"، وحذر من تزايد انتشار كورونا في المدن "الخضراء" أيضا بحلول الأعياد اليهودية منتصف الشهر الجاري.

وأضاف غمزو أن "هذا يوم ليس سهلا وهو معقد بالنسبة لكثيرين من سكان دولة إسرائيل، إذ سنبدأ إغلاقا وقيودا كبيرة جدا. وينبغي أن نعلم أن هذا اليوم الثاني الذي تشخص فيه أكثر من 3000 حامل للفيروس".

وتطرق غمزو إلى خطته التي يسميها "رَمزور"، وتعني الإشارة الضوئية التي تتغير ألوانها حسب انتشار الفيروس، من الأحمر إلى البرتقالي ثم الأصفر وأخيرا الأخضر. وقال "إنني مقتنع بأن المدن الحمراء يمكن أن تتحول إلى برتقالية... وعلينا أن نوقف التجمهرات التي تنقل العدوى وخاصة في المدن الحمراء. ونسبة انتشار الفيروس في المدن الحمراء هي بين الأعلى في العالم".

وحول إغلاق جهاز التعليم في البلدات الحمراء، بدءا من غد، قال غمزو "نعلم أنه في العالم كله يصعب فتحه بوجود انتشار كبير بهذا الشكل. وفي إسرائيل، حجم انتشار الفيروس كبير في المدن الخضراء أيضا. لكن فتحنا جهاز التعليم هناك، وهذا ليس سهلا، والرهان في المدن الحمراء كبير للغاية بالتأكيد".

وأعلن غمزو أن عدد فحوصات كورونا سيزداد إلى حوالي 100 ألف فحص في اليوم، حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. "سنزيد كمية الفحوصات. أريد عددا أكبر من الفحوصات، وعدد أكثر من قطع سلسلة تناقل العدوى وعملنا سيتسع في هذا السياق. وعندما كمية كبيرة جدا من الفحوصات، والكثير من الإصابات المؤكدة ونسبة فحوصات إيجابية تنخفض، فهذه أنباء سارة".

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المناطق التي تسري عليها القيود، اليوم، على قائمة المدن والأحياء التي ستخضع لإغلاق ليلي، وبلغ عددها 40 مدينة ومستوطنة، يتوقع أن يبدأ سريانه عند الساعة السابعة من مساء اليوم. وقالت مذكرة وُجهت للوزراء الأعضاء في اللجنة إن "تنفيذ هذه الخطوة من القيود على المناطق أفضل حاليا من البديل الذي يقضي بتشديد القيود في الدولة كلها، وبضمنها قيود على الخروج من البيت في الدولة كلها مثلما جرى في الماضي. وغاية الإغلاق هي توفير رد لأنماط تناقل العدوى النابعة من التجمهر، مثل الأعراس وجولات التوبة" لدى اليهود المتدينين.

وتقضي التعليمات بأن يستمر الإغلاق الليلي لأسبوع، ويبدأ عند السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، ويحظر خلالها ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات. وينتقل جهاز التعليم إلى التدريس عن بعد، باستثناء روضات الأطفال والتعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.