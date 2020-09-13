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الصحة الإسرائيلية: 2651 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 09:07

الصحة الإسرائيلية: 2651 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة
زيادة بفحوصات اكتشاف كورونا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 2651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، وذلك في تراجع ملحوظ بالإصابات بعد أن تجاوز معدل الإصابة اليومي 4000 إصابة، كما لوحظ في تراجع الإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب معطيات الوزارة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1103 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي، بتسجيل 10 وفيات، أمس السبت، علما أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة يوم الجمعة.

ويرقد في مستشفيات البلاد المئات بحالات وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، حيث لوحظ تراجع بالحالات الخطيرة والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات الرسمية، يرقد في مستشفيات البلاد 490 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، بعد أن كان عددهم 495 مصابا، الجمعة، بينما 130 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعد كان عددهم الجمعة 138 مصابا.

ومع تواصل تسجيل معدل قياسي بالإصابات زادت وزارة الصحة من عدد فحوصات اكتشاف فيروس كورونا، حيث أجري، أمس السبت، 30253 فحصا، أظهرت النتائج بأن 8.8% منها كانت موجبة، في مؤشر لتراجع نسبة الإصابات التي تجاوزت خلال أيام الأسبوع الماضي حاجز الـ12%.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات كورونا
#فحوصات
#وزارة الصحة

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