الصحة الإسرائيليّة: ارتفاع حادّ في مصابي كورونا الخاضعين لتنفس صناعي

خضع 13 مصابا جديدًا بفيروس كورونا إلى أجهزة التنفّس الصناعي منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ما يرتفع عدد الخاضعين الكلّي إلى 149، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء الخميس.

ووفقًا للوزارة، أصيب 3843 شخصًا بالفيروس، للفترة ذاتها، ما يرفع عدد الإصابات النشطة الكلّي إلى 47758، وصفت إصابة 240 منهم بالمتوسّطة و573 بالخطيرة.

وتوفي 7 أشخاص منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ما يرفع عدد الوفيات الكلّي 1169 منذ بدء الجائحة.

وأجري 54032 فحصًا، الأربعاء، تبّين منها إصابة 4560، ما يعني أن نسبة الإصابة إلى الفحوصات هي 8.34%.

وفي البلدات العربيّة، وصل عدد المصابين الكلّي بالفيروس، الخميس، إلى 27171.

كورونا: نحو ألف إصابة بأم الفحم والناصرة وسخنين بالأسبوع الأخير

ويواصل الفيروس الانتشار في المدن والتجمعات السكنية الكبرى، إذ شخصت خلال الأيام الأخير نحو 15 ألف إصابة كانت أبرز حصيلة الإصابات خلال الأسبوع الجاري في القدس، حيث شخصت 3164 إصابات، وبني براك 1553، وأسدود 945، ومستوطنة "موديعين عيليت"، 659، وملبس (بيتاح تكفا) 642، وبئر السبع 569، وحولون 565، وتل أبيب 554، وبيت شيمش 529، وام خالد (نتانيا) 519، وريشون لتسيون 509، وحيفا 444، وعسقلان424، ومدينة أم الفحم 408، ومستوطنة "إلعاد" 391، ونتيفوت 341، وصرفند (رحوفوت) 340، والخضيرة 334، ومستوطنة "بيتار عيليت" 297، وبات يام 270، ومدينة الناصرة 248، ورمات 209 إصابات، والرملة 206، ويفنه 205 وسخنين 201 وإصابة.