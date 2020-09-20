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الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 12:48

الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق
إغلاق لمدة 3 أسابيع لقطع سلطة العدوى (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 3406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 50749، فيما توفي 14 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1229 حالة وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن الفيروس يواصل الانتشار ويسجل ارتفاعا بحصيلة الإصابات الخطيرة التي بلغت نحو 607 إصابات ترقد في المستشفى، ومعالجة المئات بأقسام كورونا، منهم 257 إصابة وصفت بالمتوسطة، بينما 153 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومنذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، توفي 1229 شخصا بكورونا، بينما سجل يومي الجمعة والسبت 41 حالة وفاة، فيما أصيب 185490 من المواطنين بالفيروس تماثل للشفاء من الفيروس أكثر من 133 ألفا.

وسجلت الأيام التي سبقت الإغلاق معدل إصابات قياسي تراوح بين 4000 إلى أكثر 5000 إصابة يوميا، إذ بلغت حصيلة الإصابات، الجمعة، 5299 إصابة بالفيروس.

إلى ذلك، ومع دخول الإغلاق يوم الثالث حرت الشرطة، أمس السبت، 2044 غرامة لمخالفة الإغلاق بظل الأعياد اليهودية ورأس السنة العبرية.

وزعمت الشرطة بأنه تم تحرير المخالفات لمواطنين خرجوا من منازلهم والمناطق التي يقطنوها لمسافة أبعد من التي تم تحديدها وهي ألف متر، كما أن بعضهم خرجوا لأهداف غير مسموحة، والقيام بأعمال بشكل يتعارض والتقييدات ويحظر القيام بها بظل الإغلاق.

ووفقا لمعطيات سلطة التنفيذ والشرطة، فقد تم تحرير 629 مخالفة لمواطنين لعدم قيامهم بوضع الكمامة خلال خروجهم من منازلهم، كما تم تحرير 25 مخالفة ليهود في ساحة البراق، و37 مخالفة لمخالفة الحجر الصحي، و30 مخالفة لتشغيل مصالح بشكل يتعارض مع الإجراءات والتعليمات المعلنة، و28 مخالفة لمتواجدين في أماكن عامة ومصالح تجارية التي حظر نشاطها خلال الإغلاق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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