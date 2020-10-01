إسرائيل والإمارات تعلنان عن "تعاون" في مجال الطاقة

أصدرت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، مساء الخميس، بيانًا للمشترك للإعلان عن تعاون مشترك في مجال الطاقة وتحلية مياه البحر.

والبيان صادر عن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، ووزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس.

ويهدف التعاون إلى تطوير "إستراتيجيّة مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار".

وأكّد البيان على "أهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة" والاتفاق سوية "على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه".

وأضاف البيان "ستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.. وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".

وتوقّع وزير الدولة الإماراتي لشؤون التجارة الخارجيّة، ثاني بن أحمد الزيودي، لرجال أعمال إسرائيليين أن بلاده تدرس إمكانيّة مدّ خط نفط إلى إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماكور ريشون"، قبل أسبوعين.

وفقًا للصحيفة، توقّع الزيودي أنّ تتراوح قيمة الصادرات الإسرائيليّة إلى الإمارات بين 300 إلى 500 مليون دولار، وأن تصل قيمة الصادرات الإمارات إلى إسرائيل إلى 350 مليون دولار.

وشدّد الزواري على اتجاه الإمارات والإسرائيليّة للتعاون في شركات الطيران، قائلا إن هذه الشركات هي "القوّة القادرة على إنتاج نشاطات بينيّة"، بالإضافة إلى الموانئ البحريّة ومجال الطاقة الشمسيّة.

وعن سؤاله عن سكّة القطار التي ستصل إسرائيل بالخليج، مرورًا بالأردن والسعوديّة، قال إنه "لا مشكلة سياسيّة في ذلك" ويجب فحص الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

كما وقّعت عملاقة إدارة الموانئ الإماراتيّة "موانئ دبي"، مؤخرًا، اتفاقًا مع شركة "دوفير تاور" الإسرائيليّة يتضمّن تعاونًا "تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا"، بحسب ما نقلت وكالة "وام" الرسميّة عن مدير شركة "دوفير تاور"، شلومي فوغيل.