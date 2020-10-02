الصحة الإسرائيلية: أغلبية مرضى كورونا شبان و93.3% وفيات فوق 60 عاما

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم تشخيص 256,071 إصابة بفيروس كورونا منذ شباط/فبراير الماضي وحتى اليوم، الجمعة، ويشكل هؤلاء 2.75% من السكان، ما يعني أن شخصا من بين 36 شخصا أصيب بالفيروس. وتم تشخيص أكثر من نصف المصابين بكورونا خلال أيلول/سبتمبر الفائت.

وإسرائيل في المرتبة الـ24 على مستوى العالم التي يزيد عدد المصابين بالفيروس فيها عن ربع مليون، والوحيدة التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.

وفيما تماثل 183.500 مريض للشفاء، فإن عدد المرضى النشطين حاليا هو 70,941، يرقد منهم في المستشفيات 1563 مريضا، بينهم 849 في حالة خطيرة و201 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات حتى الآن 1629، ويشكلون 0.63% من إجمالي المصابين بكورونا.

ويتبين من المعطيات أن المصابين الرجال بالفيروس أكثر من النساء. فقد وصلت العدوى إلى 132,945 رجلا (52.5%) مقابل 120,039 امرأة.

وفيما يتعلق بأعمار مرضى كورونا، فإن 10.4% في سن أقل من 9 سنوات، 21.6% في سن 10 – 19 عاما، 20.2% في سن 20 – 29 عاما، وهذا يعني أن 52.2% من المرضى في سن تقل عن 29 عاما. 14.1% في سن 30 – 39 عاما، 12.8% في سن 40 – 49 عاما، 9.7% في سن 50 – 59 عاما، 6.4% في سن 60 – 69 عاما، 3% في سن 70 – 79 عاما، 1.5% في سن 80 – 89 عاما و0.6% في سن 90 عاما فما فوق.

وبالنسبة للوفيات، فإن 22.5% في سن 90 عاما فما فوق، 34.9% في سن 80 – 89 عاما، 24.6% في سن 70 – 79 عاما، 11.3% في سن 60 – 69 عاما، ما يعني أن 93.3% من المتوفين بكورونا فوق سن 60 عاما. و4.7% من المتوفين في سن 50 – 59 عاما، 1.3% في سن 40 – 49 عاما، 0.5% في سن 30 – 39 عاما، 0.2% في سن 20 – 29 عاما، 0.1% في سن 10 – 19 عاما. وتوفيت طفلة واحد سنها أقل من تسعة أعوام.

وسجلت القدس أكبر عدد إصابات بالفيروس (32,629) منذ بداية انتشاره. واحتلت مدينة بني براك الحريدية المرتبة الثانية مع 19,932 مصابا، أي 10% من سكان المدينة. وأشدود في المرتبة الثالثة حيث سجلت 10,268 إصابة حتى صباح اليوم، وتل أبيب في المرتبة الرابعة مع 8908 إصابة.

وبين المدن والبلدات العربية، سجلت الطيبة أكبر عدد إصابات (1680)، تليها الناصرة مع 1640 إصابة، الطيرة 1513، رهط 1457، قلنسوة 1361، كفر قاسم 1376، سخنين 1259، باقة الغربية 1194، عكا 1002.

وهناك ثلاث بلدات، حسب وزارة الصحة، التي لم تكتشف فيها أي إصابة بكورونا، وهي قرى في النقب مسلوبة الاعتراف: بير هداج، عشيرة أبو جويعد وعشيرة أبو قرينات.

ويذكر أنه بموجب تقرير مركز المعلومات والخبرات لمكافحة كورونا، فإن إسرائيل تسجل يوميا أعلى عدد وفيات في العالم لكل مليون نسمة، وأعلى عدد إصابات في العالم لكل مليون نسمة.