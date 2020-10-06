الصحة الإسرائيلية: 18 حالة وفاة و5647 إصابة جديدة بكورونا

شخصت 5647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، بينما توفي 18 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء سجلت 439 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 63305 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي 273826 إصابة.

ويرقد في مستشفيات البلاد وأقسام كورونا 1650 بينهم 875 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما الإصابات التي ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 220 إصابة في مؤشر لارتفاع متواصل بالحالات الخطيرة، كما سجلت 18 وفاة جديدة لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 1757.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بالفحوصات عبر محطة الفحص المتنقلة في البلاد، وأمس الإثنين، تم إجراء 52059 فحصا لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 11% من الفحوصات موجبة، وهي النتيجة التي تسجل لليوم الرابع على التوالي.

وتأتي هذه المعطيات الجديدة، فيما قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الإثنين، تمديد أنظمة الطوارئ المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تمديد الإغلاق وتعطيل جهاز التعليم حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، دون اتخاذ أية قرارات حول تشديد أو تخفيف الإجراءات.

ورجت مصادر مطلعة على أن الكابينيت قد يتخذ قرارا بتمديد الإغلاق المشدد لمدة أسبوعين تقريبا، وتخفيف بعض التقييدات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن يوم الإثنين المقبل.

أما بما يتعلق بافتتاح العام الدراسي والعودة للتعليم الوجاهي، تنص الخطة الحكومية، على فتح الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية (من الأول حتى الرابع) عند انخفاض ​​عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى ما دون ألف إصابة، وفتح الصف الخامس وما فوق فقط عند انخفاض ​​عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 250 إصابة، بينما سيتم فتح مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة فقط (من جيل 0 حتى 6 سنوات) عند انخفاض ​​عدد الإصابات اليومية إلى ما دون ألفين إصابة.