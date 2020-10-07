إسرائيل تشارك في معرض عسكري في أبو ظبي

يشارك معرض "آي إس دي إي إف" العسكري الإسرائيلي في جناح لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس"، الذي يعقد كل عامين في أبو ظبي بالإمارات.

وسيعقد المؤتمر بين 21 و25 شباط/فبراير المقبل.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم، الأربعاء، وقّع "آيدكس"، الذي تنظمه شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، اتفاقية استراتيجية مع أكبر معرض للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في دولة إسرائيل "آي إس دي إي إف"، التابع لمجموعة "أفنون".

وسيتولى معرض "آي إس دي إي إف" الإسرائيلي بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض "آيدكس"، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 فبراير 2021 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبوظبي.

وسيتضمّن المعرض ترويجًا للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية، بحسب "وام".

وأضافت الوكالة أنّ المشاركة الإسرائيليّة "تؤكّد على مواصلة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" المساهمة في تطوير قطاع سياحة الأعمال في المنطقة، وتنميته على نطاق واسع".

واستضاف معرض "آي إس دي إي إف" سابقًا كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن الإلكتروني، مثل "أو إس جي" و"آي دبليو آي" و"إن إس أو جروب" و"سكايلوك" و"إلسايت" وغيرها في سنوات سابقة.

وذكرت الوكالة أن الاستضافة كانت "بهدف استعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، مثل حلول الأمن الإلكتروني، والاستخبارات، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية المتنقلة، وأجهزة الاستشعار الذكية والمعدات العسكرية والشرطية والتدريبية".

وسيتم الإعلان رسميًا عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض "آيدكس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري، "يسعدنا في ’أدنيك’ توقيع هذه الشراكة مع معرض ’آي إس دي إي إف’ لإضافة جناح جديد لمعرض ’آيدكس’ و’نافدكس’ بدورتهما للعام 2021. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد، الذين سيلعبون دورًا هامًا في زيادة نسبة حضور الوفود والزوار إلى هذا الحدث الإقليمي الرائد".

وأضاف الظاهري أن معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل هي خطوة مثمرة نحو مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث سيفتح توقيع هذه المعاهدة آفاقًا وفرص جديدة للبلدين في مجموعة من القطاعات، ومنها سياحة الأعمال.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للتسويق وعضو مجلس إدارة مجموعة "أفنون"، ستايسي دوتان، "بعد معاهدة السلام التاريخية الموقعة مؤخرًا، أعتقد أنه ستكون هناك عدة فرص هامة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الأعمال والأمن. وأعتقد أن معرض ’آيدكس’ سيقدم فرصًا مثالية لكلا البلدين لاكتساب المعرفة والاطلاع على التقنيات المتاحة من قبل دولة الإمارات ودولة إسرائيل، الأمر الذي يشكل خطوة محورية نحو التعاون المستقبلي".

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لمعرض "آي إس دي إي إف"، ماتي واينبرغ، "تعكس هذه الاتفاقية النهج المهني والتفكير المستقبلي لمعرض ’آي إس دي إي إف’، كمنصة تسويق رئيسية للأمن الإلكتروني والدفاع وتقنيات والأمن الوطني المبتكرة في إسرائيل. وتعد هذه خطوة مهمة نحو إقامة علاقات حكومية والاعتراف بالتقنيات الرائدة وتعزيز الصادرات".