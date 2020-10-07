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الصحة الإسرائيلية: 31 وفاة و4674 إصابة بكورونا رغم انخفاض العدوى

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 09:22

الصحة الإسرائيلية: 31 وفاة و4674 إصابة بكورونا رغم انخفاض العدوى
الإصابة بالعدوى تتراجع لـ10.5% (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 31 حالة وفاة وسجلت 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، وذلك على الرغم من الانخفاض بنسبة الإصابة بالعدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وبهذه الحصيلة التي سجلت، أمس الثلاثاء، يرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 61606، بينما بلغ عدد الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 278585 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1803 حالات وفاة.

855 حالة خطيرة و24% منها مرضى عرب

وتأتي حصيلة الوفيات والإصابات والارتفاع المتواصل في الإصابات النشطة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي سجل بنسبة العدوى التي بلغت 10.5% من مجمل الفحوصات التي أجريت، أمس الثلاثاء، وبلغت 46500.

ويرقد في مستشفيات البلاد وأقسام كورونا 1612 مصابا، منهم 855 مصابا بحالة خطيرة، و298 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 223 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن بين مرضى كورونا الذين تكون حالتهم صعبة وحرجة 15% من المجتمع الحريدي و24% من المجتمع العربي، علما أن معطيات الوفيات من كورونا في المجتمع الحريدي 12%، وهي بمثابة 3 أضعاف ما توقعه الخبراء.

أكثر من 3% من مواطني الدولة أصيبوا بكورونا

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن أكثر من 3% من مواطني الدولة أصيبوا بفيروس كورونا، وكانت أبرز الإصابات وانتشار الفيروس على النحو التالي: القدس 7068، وبني براك 5618، وأسدود 2601، ومستوطنة "موديعين عيليت" 2568، وتل أبيب 2048 إصابة، وملبس (بيتاح تكفا) 1778، وأم خالد (نتانيا) 1614، وبيت شيمش 1457 إصابة، وبئر السبع 1316، وريشون لتسيون 1309، وحيفا 1215 إصابة، ومستوطنة "غلعاد" 1213، وحولون 1171، وصرفند (رحوفوت) 1153، ومستوطنة "بيتار عيليت" 1103 إصابات.


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#إصابات كورونا
#عدوى

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